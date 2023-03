Trading online: sempre più diffusi i conti demo per imparare a investire

Chi amaè alla continua ricerca di piattaforme certificate che possano conferire un certo grado di sicurezza. Per questo, al momento, tra i broker più diffusi ci sono quelli che propongono anchedove poter fare pratica a zero rischi. L'apertura del conto virtuale non è vincolante e risulta utile specialmente per tutti quei trader (o aspiranti tali) che voglianoprima di scegliere il broker con cui investire nei mercati di tutto il mondo. E poi, ovviamente, è anche un modo per testare le proprie conoscenze.Undeve simulare, nel miglior modo possibile, un conto reale. La sua utilità viene riconosciuta quindi, che magari ha appena appreso i rudimenti del trading, che dache magari voglia tentare nuove strade senza rischi. Questo "allenamento" virtuale è spesso illimitato e viene offerto da piattaforme che hanno. Per questo, effettuando una cerca online e digitando su Google " trading online demo " si possono trovare i nomi dei principali intermediari finanziari che offrono questo strumento come, per esempio, e-Toro, Capex e XTB., in particolar modo, propone in modalità demo, intuitiva e dall'interfaccia user friendly, strategie come: basta scegliere gli investitori più performanti e impostare il proprio account perché ricalchi in tempo reale tutte le loro azioni sui mercati. Insaranno azzerati sia il rischio di perdite che la possibilità di avere dei vantaggi, ma si potrà comunque imparare qualcosa di interessante dai più bravi.offre a sua volta un'interfaccia davvero intuitiva e adatta anche a un neofita, oltre ad assistenza telefonica. Ile passando al conto reale si avranno anche alcuni interessanti segnali di trading per orientare gli investimenti futuri.Infine, vale la pena citare anche, il broker che integra il conto demo con una guida sul trading del tutto rivolta alla pratica e quindi di facile interpretazione.Ilperché si può operare senza avere il timore di perdere il denaro investito. Occorre però ricordare che, per quanto la simulazione possa avvicinarsi alla realtà, le oscillazioni di mercato più vere si avranno solo con investimenti in modalità classica e con esse anche tutti i fattori psicologici che portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro.I mercati nei quali ci si può allenare sono molteplici:con cui è possibile avere dei vantaggi persino se il mercato è sfavorevole, purché si colga la previsione corretta. Si può fare trading virtuale con le, cominciando a entrare nell'ottica che si tratta di un mercato volatile rispetto ad altri asset come ad esempio le, comprendere meglio i pro e i contro di singole azioni, indici od obbligazioni.I conti demo possono quindi considerarsi comeche serve soprattutto per prendere confidenza con determinati meccanismi: il passaggio al conto reale, però, non deve far sbilanciare l'investitore verso due opposti che possono rivelarsi davvero deleteri nel mondo del trading. Ovvero sentirsi così forte da rischiare molto (invece il suggerimento degli esperti è sempre quello disenza fare mai il passo più lungo della gamba) oppure così timorosi da non staccarsi mai dalla modalità demo. Come anche in molti altri ambiti, una giusta via di mezzo è sempre la strada migliore.