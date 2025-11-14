Tre furti e un episodio di ricettazione. C'è una prima svolta, due arresti

Tre furti e un episodio di ricettazione: i loro obiettivi erano comuni, soprattutto panifici della città di Corato e, di conseguenza, i bottini non memorabili. Da qualche migliaio di euro fino ad un vasto campionario di articoli di biancheria intima ((slip femminili, pigiami, vestaglie, reggiseni, tute, calzini e tovaglie) trovati in un box.Di sicuro,, 30enne,, 44enne, e una 46enne, l'unica donna del gruppo, negli ultimi mesi erano diventati l'incubo degli esercenti del loro comune di residenza. I primi due sono finiti in carcere, a Trani, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari deltranese,, in una notte, quella di ieri, di controlli serrati. I poliziotti del, infatti, hanno messo un freno ad un clima di crescente preoccupazione in città.Gli agenti, sotto il coordinamento del pubblico ministero della, supportati da unità investigative e pattuglie sul territorio, hanno eseguito una serie di perquisizioni e controlli mirati che hanno portato una prima risposta sul territorio coratino, dopo la recrudescenza di episodi criminosi. Una vera e propria escalation che ha portato il sindacoa sollecitare persino l'intervento del prefetto di Bari,Tre i furti contestati agli indagati, identificati dai poliziotti del vice questore aggiuntoche hanno analizzato le immagini di videosorveglianza, ricostruendo i movimenti dei tre e collegandoli ai casi denunciati. I primi due risalgono al 29 settembre scorso, quando il 30enne «si introduceva», nel panificioin viale Veneto, impossessandosi di, prima di far capolino nella macelleria, in via Imbriani, arraffando, fra le altre,Stessa tecnica il 3 ottobre, quando, il 30enne, «attraverso la finestra di via Vanin che permette l'accesso nel retrobottega, si introduceva» nel panificio, in via Orlando, riuscendo ad arraffare, dal registratore di cassa, la somma di. Ma i tre sono anche accusati di un episodio di ricettazione: il 17 ottobre scorso, infatti, «detenevano i prodotti provenienti da un'attività di furto, consistenti in articoli di biancheria intima, che occultavano all'interno di un box».E adesso, è giunto il momento di pagare il conto per tutte quelle incursioni. Tre, a vario titolo, quelle attribuite ai presunti componenti della banda, accusati a vario titolo dei reati di furto e ricettazione e difesi dagli avvocati. Ma le indagini non sono nemmeno terminate.