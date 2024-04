Venerdì 5 Aprile nella Parrocchia MSS Incoronata ore 20 verrà rappresentato: "U Parrinu". La mia storia con padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia di e con Christian Di Domenico.Questo spettacolo è dedicato al primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia. Venne presentato in anteprima il 22 maggio 2013, a Palermo, sull'altare della Chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, quello stesso altare sui cui don Pino Puglisi ha officiato messa negli tre ultimi anni della sua vita. Guida spirituale, confessore, insegnante di religione, amico di tutti, non si risparmiava né nella denuncia, anche durante le sue omelie sul sagrato della chiesa, né nell'azione.E' dedicato ai bambini che vivevano per strada, che senza il suo aiuto sarebbero stati risucchiati dalla criminalità e impiegati per piccole rapine e spaccio e che consideravano i mafiosi degli idoli, insegnava che si può ottenere rispetto dagli altri anche senza essere criminali, semplicemente per le proprie idee e i propri valori.