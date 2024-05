Quando nasce una mamma” il concorso fotografico Adisco

Quest'anno Adisco – Sezione territoriale di Corato, in occasione della Festa della Mamma ha indetto, in collaborazione con la fotografa Vanessa Bucci, il contest "Quando nasce una mamma", un concorso fotografico riservato alle mamme ed ai loro piccoli.Sono ammessi a partecipare al contest le mamme ed i loro bimbi nati tra il 01/04/2023 e il 30/04/2024.Partecipare è semplicissimo: basta scegliere una foto (no selfie) e seguire alcune semplici regole.Modalità di partecipazioneLe mamme interessate a partecipare al concorso fotografico dovranno:• Cliccare "Mi Piace" alla pagina Facebook Adisco Corato;• Dal 06 al 09 Maggio - Inviare una foto con il proprio bimbo/a, tramite messaggio alla pagina Adisco Corato, indicando nome e data di nascita del bimbo/a. Nel messaggio occorre altresì autorizzare espressamente Adisco – Sezione Territoriale di Corato alla pubblicazione ed all'utilizzo della foto inviata per le finalità legate al contest;• Dall'11 al 15 Maggio - Fare incetta di like sotto la propria foto!Le foto utilmente pervenute entro il 9 Maggio saranno postate sulla pagina Adisco Corato, in un unico post, alle ore 13.00 dell'11 Maggio.Saranno considerati validi solo i Like posti direttamente sotto la foto, pervenuti entro la mezzanotte del 15/05.Le foto vincitrici saranno proclamate, mediante un post pubblicato sulla pagina Facebook Adisco Corato, entro il 18/05.La premiazione avverrà venerdì 24 Maggio alle ore 18:30 presso il reparto di ginecologia dell'ospedale Umberto I di Corato.