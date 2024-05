L' Unità di Strada del Pronto Intervento Sociale on the road

L' Unità di Strada del Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) dell'Ambito territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi realizza anche attività di monitoraggio e sensibilizzazione on the road.Operatori esperti si occupano di realizzare attività di monitoraggio e aggancio con particolare attenzione alle persone in condizioni di povertà estrema e isolamento sociale.Parallelamente, l'Unità di Strada incontra la cittadinanza in esperienze interattive ed attività utili a riflettere sulla prevenzione e analisi del rischio correlato alle dipendenze patologiche da sostanze psicoattive e alcool con focus sui rischi delle alterazioni alla guida.Il calendario di maggio delle attività di prevenzione dall'utilizzo di sostanze e alcool è il seguente:4 maggio, ore 19.00-23.00, a Corato nei pressi di Piazza Marconi11 maggio, ore 19.30-21.00, a Ruvo di Puglia nei pressi di Piazza Dante11 maggio, ore 21.30-23.00, a Terlizzi nei pressi di Corso Dante Alighieri18 maggio, ore 19.30-21.00, a Terlizzi nei pressi di Corso Umberto I18 maggio, ore 21.30-23.00, a Ruvo di Puglia nei pressi di Piazza Matteotti25 maggio, ore 19.00-23.00, a Corato nei pressi di Piazza Vittorio EmanueleIl numero verde gratuito del P.I.S. è 800-755500.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per il lavoro svolto sinora ed invitano la cittadinanza a conoscere gli operatori del P.I.S.