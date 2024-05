Sport Scuola Salute Solidarietà

La gara - organizzata dall'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi; coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Corato.Con partenza alle ore 9 da piazza Vittorio Emanuele, si terrà la prima edizione della gara podistica 4S, evento dedicato alla promozione della salute, dello sport e della solidarietà nel contesto scolastico. La gara – organizzata dall'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi" – coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Corato.«L'obiettivo principale della manifestazione – spiegano gli organizzatori – è quello di promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando i giovani a distanziarsi dall'utilizzo smodato delle apparecchiature elettroniche che inducono alla sedentarietà.La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dei nostri preziosi partner. Grazie alla collaborazione con Avis Corato sarà possibile sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione del sangue attraverso opuscoli informativi e uno stand dedicato all'informazione.Ringraziamo la.a.s.d.-Atletica Amatori Corato e Corato Atletica Leggeraper la loro esperienza e collaborazione. Un ringraziamento speciale va anche al servizio di pubblica assistenza Sercorato che garantirà il prezioso supporto durante lo svolgimento della gara.L'evento sarà presentato da Pierluigi Auricchio noto presentatore da circa trent'anni della manifestazione canora la "Nota D'oro".Per la premiazione dei ragazzi classificati, vedrà anche la partecipazione delSindaco,dirigenti scolastici,presidenti di associazione sportive e di volontariato.In piazza saranno presenti gli stand di diverse scuole come: L'istituto Alberghiero con gli alunni pasticcieri guidati dal Prof.re di cucina Aldo Marcone per la preparazione dei dolci e l'I.T.E.T. " Tannoia" con l'Indirizzo Agrario.Gli alunni, guidati dai docenti:Prof.ssa DeSario e Prof.re Rotondella, esporranno le piante prodotte e coltivate nelle serre della scuola e terranno un laboratorio pratico per illustrare le tecniche di produzione dei Microgreens (micro-ortaggi), aperto a grandi e piccini. Si tratta di verdure che hanno non più di due-tre settimane di vita, consumati interamente, cioè foglie e steli, essendo un concentrato di nutrienti preziosi, e hanno gusti a volte insoliti, che li hanno resi, negli ultimi