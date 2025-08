Un cuscino di fiori in memoria del giovane Viktor Picaku

Questa mattina, 1° agosto, alle ore 12, il sindaco, insieme all'amministrazione comunale, deporrà in Largo Abbazia un cuscino di fiori in memoria del giovane, che, nel 2018 cadde vittima di un agguato da parte di alcuni coetanei.«La "città violenta" ha segnato nel tempo la vita della comunità civile. Con determinazione sono oggi posti in essere strumenti repressivi e di recupero, diretti a una fascia di popolazione molto giovane, a cui sono mancati nel tempo riferimenti autorevoli, senso delle regole e opportunità significative. L'emergenza sicurezza è, a livello nazionale, sempre più legata all'emergenza educativa» dichiara il sindaco«Le istituzioni democratiche hanno il dovere costituzionale di dare risposte in termini di sicurezza e aprire prospettive nel segno della crescita sociale» conclude il primo cittadino.