Vacanze in Puglia, l'invito di CIA: «Venite negli agriturismi»

Da più parti si invitano i turisti a passare le vacanze in Puglia, anche gli stessi pugliesi sono invitati in primis dal presidente Emiliano a decidere si passare qualche giorno di relax nella nostra regione, piuttosto di andare in giro per l'Europa.E CIA-Agricoltori Italiani Puglia ha voluto rilanciare questo invito, proponendo come meta di vacanza gli agriturismi pugliesi.«Da più parti si è chiesto ai pugliesi di fare le vacanze in Puglia - scrivono in una nota - È un appello che ci sentiamo di sottoscrivere. Aggiungiamo che le vacanze si possono fare negli agriturismi pugliesi, e ci rivolgiamo soprattutto (ma non solo) alle famiglie con bambini. La campagna pugliese è meravigliosa in questo periodo e fino a tutta l'estate e oltre. Il contatto con la natura e con gli animali, i colori e i profumi degli alberi da frutto, le stagioni dei raccolti e quella della definitiva maturazione di tante colture sono momenti di pura felicità che i bambini e gli adulti possono sperimentare attivando tutti i sensi. La campagna pugliese è sinonimo di bellezza, cultura, straordinaria biodiversità, gioia di vivere, vitalità. Scegliere una vacanza in agriturismo significa contribuire attivamente a preservare e a valorizzare questo enorme patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e sociale rappresentato dalle radici della nostra cultura. Radici che portano nutrimento al futuro di noi tutti».