«Vaccino per i lavoratori del commercio», i sindacati fanno appello ad Emiliano

Vaccinare quanto prima tutti coloro che lavorano nel settore del commercio. Questa la proposta dei sindacati del settore Filcams Cgil Puglia, Uiltucs e Fisascat Cisl che formalizza la richiesta con una lettera indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore Pierluigi Lopalco, e il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro.«Con riferimento all'avvio del piano di vaccinazione anti Covid-19 - scrivono - posta la massima condivisione nella necessità/opportunità di aver identificato categorie alle quali somministrare, prioritariamente il vaccino, con la presente, si chiede di voler considerare la necessità di dover allargare prioritariamente la somministrazione anche alla categoria riferita alle lavoratrici e lavoratori del settore del commercio, con particolare attenzione alle attività destinate alla vendita di generi alimentari, che in Puglia annovera migliaia di addetti».«Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali - sottolineano - ritengono, che l'inclusione nella campagna di vaccinazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della GDO e della DMO ritorni più che mai utile all'intento comune soprattutto in questo periodo di SALDI, di poter contrastare la diffusione dell'epidemia che sta coinvolgendo e stravolgendo il mondo intero. Tale richiesta si rende efficace dal momento in cui questo mondo produttivo è stato considerato alla stregua dei servizi essenziali che non ha cessato neppure per un solo giorno, e soprattutto in questo periodo, di svolgere il proprio servizio».