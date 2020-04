Venerdì Santo di silenzio senza la suggestione dei Misteri. Foto

70 foto I Santi Misteri giungono in piazza Sedile Aldo Diaferia Altri album fotografici: L'Addolorata per le vie della Città 16 foto

Viviamo da più di un mese una quotidianità diversa, stravolta e rallentata dall'emergenza dell'epidemia da Coronavirus che ha sconvolto il mondo intero. Un periodo di autoisolamento per prevenire il contagio di questo nemico silenzioso che ha imposto le sue regole alle nostre vite e che ha particolarmente caratterizzato la Quaresima, sottolineandone l'essenza del raccoglimento.In particolar modo quello della Settimana Santa è il momento storicamente e tradizionalmente più atteso per soffermarsi a riflettere e riscoprire il sentimento di comunità, quelle emozioni che portano dalla contrizione per la Passione di Gesù Cristo alla gioia della resurrezione e di nuovo risveglio della domenica di Pasqua.L'emergenza epidemiologica ci impedisce di assistere alle celebrazioni eucaristiche parrocchiali, se non tramite uno schermo, e di partecipare con rinnovata devozione ai riti processionali della Settimana Santa.In questo Venerdì Santo la città non si è potuta radunare alle 4.00 del mattino in attesa dell'uscita del simulacro di Maria SS.ma Addolorata, per accoglierla con le fioche luci delle fiaccole ad illuminare e scaldare la notte in procinto di lasciare il passo al nuovo giorno. Un momento di preghiera e raccoglimento molto sentito dai coratini che si sono sempre stretti in migliaia in processione, annunciata dal suono della troccola, a rompere prepotente il silenzio.Corato non ha potuto accompagnare la sua statua lignea di fine '800 con il volto contrito e addolorato, così come, questa sera, non potrà partecipare al rito più suggestivo della Settimana Santa coratina.Se la troccola annuncia l'inizio della processione dei Santi Misteri, che si snoda dalla Parrocchia di San Giuseppe attorno ad una fiumana di fedeli, sono le luci spente in tutto il centro cittadino e l'atmosfera commovente della Via Crucis in Piazza Sedile ad attribuire un indescrivibile incanto e un profondo senso di intimità e comunità al corteo delle nove statue lignee rappresentanti la Passione di Cristo.Gesù nel Getsemani, San Pietro con il gallo, Gesù alla Colonna, Gesù alla Canna, Gesù caricato della Croce, la Veronica, il Calvario, Gesù Morto e l'Addolorata sfilano per le strade cittadine in un affettuoso ed emozionato abbraccio, accompagnate da tutta la rappresentanza del clero cittadino, Confraternite, Associazioni e tutte le Autorità Civili e Militari. Ad accoglierle per il momento di preghiera in Piazza Sedile il Vicario Episcopale Zonale, migliaia di cittadini e flebili lumini, il tutto a creare una suggestione autentica e palpabile.Domattina non potremo accorrere a consolare l'afflizione della Pietà, con la sua espressione drammatica di madre distrutta dal dolore per la perdita del figlio, né accompagnarla in processione o unirci in preghiera assieme a lei e alla Serva di Dio Luisa Piccarreta dinanzi alla sede dell'Associazione.Eppure, sia pur non potendo partecipare a nessun rito di pietà popolare, siamo consapevoli di vivere una storia in divenire, un periodo di straordinaria eccezionalità che resterà impresso nella storia della nostra città, del nostro Paese, del mondo intero, e resterà visibile e indelebile come il solco di un anello nella sezione di un albero.Questo periodo di emergenza ci ha impedito il contatto concreto, non ci concede di guardarci negli occhi, di scambiarci le fiammelle per accendere le nostre fiaccole e ascoltare il coro delle nostre voci in preghiera, ma ci consente di ritrovarci uniti nella riflessione, di farci sentire comunità con la consapevolezza che questo isolamento sia il più bel gesto di coraggio, generosità e amore per la nostra società, come la Passione di Cristo insegna.Riproponiamo alcuni scatti degli scorsi anni.