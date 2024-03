I percorsi delle processioni della Settimana Santa a Corato

I riti della Settimana Santa, momento forte e particolarmente atteso della pietà popolare coratina e partecipato dalla cittadinanza, avranno inizio il 29 marzo, Venerdì Santo, con la processione dell'Addolorata che si snoderà dalla Parrocchia San Giuseppe.Alle ore 04:00, prima dell'uscita della processione, si vivrà un momento di preghiera presieduto da don Giuseppe Tarricone e animato dai confratelli, dalle consorelle e dai devoti-portatori della Confraternita San Giuseppe.Alle ore 04:50, i sette rintocchi della troccola, in ricordo dei sette dolori di Maria, annunceranno l'uscita della processione.Alle ore 05:00 il simulacro di Maria SS.ma Addolorata, accompagnata dalle note di "Eterno dolore" del M° Quatrano, varcherà il portone della chiesa di San Giuseppe per iniziare il suo lungo pellegrinaggio per le strade della città.Il tratto iniziale, fino all'alba, sarà percorso con le luci della pubblica illuminazione spente e con le strade che saranno illuminate solo dal chiarore delle candele portate in processione dai confratelli, consorelle e devoti-portatori.La processione penitenziale dell'Addolorata attraverserà i quartieri parrocchiali di San Giuseppe, San Gerardo, Sacra Famiglia, Sacro Cuore e, in particolare, alcune strade mai percorse prima come Via F.lli Bandiera, Via Dogali, Via Paganini, Via Flacco, Via della Divina Misericordia. Così come, dopo tanti anni, il corteo processionale tornerà a percorrere Via Duca di Genova, Via Ferraris, Via Colleoni, Via Cantù, Via Belvedere, Viale Basento, Viale Adige.Durante il percorso sono previsti tre momenti di preghiera come indicato nel programma.Il rientro in chiesa della processione è previsto alle ore 10:30.Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, alle ore 18:00, nuovamente il suono stridente della troccola accompagnata dal gonfalone a lutto annuncerà l'uscita, sempre dalla Parrocchia San Giuseppe, della processione dei Misteri che attraverserà, per il secondo e ultimo anno, le strade del quartiere parrocchiale di San Francesco.Alle ore 21:00, partendo da Via Roma (ang. Corso Garibaldi), inizierà il tradizionale percorso "a luci spente" per le vie del centro storico. I nove simulacri attraverseranno nuovamente la caratteristica viuzza di Via Gentile.L'intero percorso del centro storico sarà addobbato, a cura della Pro Loco Quadratum, con i segni caratteristici della pietà popolare coratina (lumini e lenzuola bianche con segno di lutto).Terminato il percorso lungo le vie del centro storico, la processione, attraverso Largo Plebiscito e Corso Garibaldi, raggiungerà la Parrocchia San Giuseppe dove, alle ore 22:00 sul piazzale antistante, avrà inizio la Via Crucis cittadina presieduta dal coordinatore zonale, don Antonio Maldera, e animata dalle comunità parrocchiali."Stiamo per rivivere anche quest'anno i riti processionali penitenziali della Settimana Santa - dichiara don Antonio Maldera - A partire dalla Domenica delle Palme ha inizio la settimana più importante di tutto l'anno che culmina con la Domenica di Pasqua. Il triduo pasquale, che inizia dal Giovedì Santo, è il centro dell'anno liturgico durante il quale si rivive il mistero pasquale di Cristo, la sua passione, morte e risurrezione. Oltre alle liturgie che si vivono nelle comunità parrocchiali avremo anche i riti della pietà popolare che a Corato si tramandano ormai da diverse generazioni. Questi riti sono e devono aiutare a meditare sulla passione di Cristo, vivendoli con spirito di preghiera e di penitenza, affinché siano veri momenti di annuncio del vangelo. Per questo, come si fa già da diversi anni, il Venerdì Santo avremo la Via Crucis animata dalle comunità parrocchiali. La vivremo al termine della processione dei Misteri, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe e avrà per tema "la preghiera", seguendo le indicazioni di Papa Francesco il quale ha voluto che quest'anno fosse l'anno dedicato alla preghiera, in preparazione al giubileo del 2025. Ringrazio i confratelli sacerdoti, le confraternite e le associazioni, e tutti coloro che a vario titolo ci permetteranno di vivere con fede i riti della Settimana Santa coratina."Al termine di ogni stazione ciascun simulacro farà rientro in chiesa accompagnato da un canto intonato dal coro della Parrocchia San Giuseppe.Il rito si concluderà alle ore 23:30 circa.Sabato 30 marzo alle ore 06:50, dalla Parrocchia Santa Maria Greca, si avvierà la processione della Pietà che attraverserà i quartieri parrocchiali di Santa Maria Greca, San Francesco, San Domenico e Incoronata.L'uscita della processione sarà preceduta, alle ore 06:30, da un momento di preghiera presieduto da don Vincenzo Bovino e animato dai confratelli, consorelle e devoti-portatori dell'Arciconfraternita Santa Maria Greca.Anche durante la processione della Pietà sono previsti tre momenti di preghiera come indicato nel programma.La processione farà rientro in parrocchia alle ore 12:00.I priori delle due confraternite organizzatrici dei riti della Settimana Santa, Benedetto Antonio Calvi per la Confraternita San Giuseppe e Pasquale Nocca per l'Arciconfraternita Santa Maria Greca, riferiscono che "anche quest'anno, come ormai avviene da diversi anni, i percorsi delle processioni dell'Addolorata e della Pietà sono stati redatti seguendo il criterio dell'alternanza tra i vari quartieri parrocchiali in modo da ottenere due percorsi diversi e complementari tra loro.""Da oggi - proseguono i due priori - saranno affissi per le vie della città, nelle parrocchie, rettorie, sedi di confraternite e associazioni cattoliche e in altri luoghi pubblici, i manifesti con i percorsi delle tre processioni penitenziali della Settimana Santa. Il manifesto contiene, in basso, un qr-code. Inquadrandolo con la fotocamera del cellulare comparirà un link cliccando il quale potrete scaricare sul vostro dispositivo un file pdf contenente, per ciascun percorso, l'elenco delle vie con l'orario indicativo di percorrenza."