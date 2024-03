Venerdì Santo il mistero sacro della Fede

Nel silenzio del mattino, mentre ancora le strade di Corato si risvegliavano, un evento di profonda spiritualità ha toccato il cuore dei suoi abitanti. La processione del simulacro della Maria SS Addolorata, un momento di sacra tradizione nel Venerdì Santo, ha visto la statua venerata uscire dalla chiesa di San Giuseppe alle prime luci dell'alba.Con passo lento e misurato, la statua ha attraversato le vie centrali della città. I fedeli, uniti in un silenzio carico di emozione, hanno seguito il cammino della Madonna, simbolo di dolore ma anche di speranza.La grande partecipazione popolare è stata il riflesso di una comunità che, al di là delle individuali convinzioni religiose, si ritrova unita in questi momenti di riflessione e raccoglimento. Il ritorno della statua alla chiesa di San Giuseppe, avvenuto alle 11:30, non ha segnato la fine, ma il proseguimento di una giornata di intensa spiritualità.Questa sera, alle 18:00, si rinnoverà l'antica tradizione con la processione dei misteri, un altro momento storico di condivisione e meditazione per Corato. Ancora una volta, dalla Chiesa di San Giuseppe, partirà un corteo che porterà i cittadini a contemplare i passaggi della Passione di Cristo, in un percorso che va oltre la religione, toccando in maniera diversa, la spiritualità di ognuno di noi.