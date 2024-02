Notes Passionis: un concerto di marce funebri a Corato

Domenica 10 marzo alle 19:30, in occasione della prossima settimana santa, la Confraternita di San Giuseppe di Corato ha organizzato un evento musicale di grande spessore artistico e religioso: il concerto di marce funebri Notes Passionis, che si terrà nella Chiesa Collegiale Santa Maria Maggiore (Chiesa Matrice).Il concerto, che vedrà la partecipazione della banda città di Corato "Raffaele Miglietta", diretta dal M° Gennaro Sibilano, proporrà un repertorio di marce funebri composte da autori coratini, tra cui spiccano le due novità assolute dedicate alla confraternita San Giuseppe e al suo patrimonio devozionale.Si tratta delle marce "Venerdi santo a Corato" e "A Gesù Morto", scritte dallo stesso M° Sibilano, che ha accettato l'invito della confraternita, San Giuseppe, di omaggiare con la sua musica i riti penitenziali del venerdì santo e il simulacro di Gesù morto, il più antico tra quelli portati a spalla durante la Processione dei Misteri, risalente alla prima metà del 1600.Il concerto sarà anche un'occasione per riascoltare le marce funebri composte, nel secolo scorso, dai compianti maestri Pasquale Vilella e Raffaele Miglietta, che hanno contribuito a creare la tradizione musicale coratina legata alla settimana santa. Non mancherà, infine, la marcia "Eterno dolore" del M° Quatrano, che accompagna ogni anno il momento più commovente della processione, quando la Madonna Addolorata entra nella Parrocchia San Giuseppe all'alba.Il concerto, che avrà come responsabile artistico il M° Giorgio Loiodice, sarà un'esperienza unica per gli appassionati di musica sacra e per i devoti della confraternita San Giuseppe, che potranno godere di un'atmosfera suggestiva e unica.