Nel giorno del silenzo, il simulacro della Pietà in processione

È il giorno del dolore della Madre per la morte di Gesù, suo figlio. È il giorno in cui i fedeli partecipano nel silenzio al dolore che si trasformerà nella gioia della risurrezione nel giorno di Pasqua.Come ogni anno la statua di Maria che porta in grembo il corpo esanime di Gesù, la statua della "Pietà", ha cominciato il percorso le vie della città, in processione.A seguirla i confratelli e i fedeli. La statua ha cominciato il suo percorso dalla chiesa di Santa Maria Greca, accolta nel silenzio dalla moltitudine di fedeli che la seguiranno sino al suo rientro, nella tarda mattinata di oggi.