L'Arciconfraternita Santa Maria Greca presenta il nuovo medaglione dei portatori

In occasione dei Riti Penitenziale della Settimana Santa a Corato , si invitano tutti coloro che sono devoti a Maria SS.ma della Pietà per il giorno 15 Febbraio alle ore 19:30, presso la Confraternita del Carmine (Via Carmine, 17) dove verrà presentato il nuovo Medaglione per i tutti coloro che vorranno essere Devoti Portatori del simulacro della Vergine il Sabato Santo, alla presenza del Priore Sig. Pasquale NOCCA dell'Arciconfraternita di Santa Maria Greca e del Parroco don Vincenzo BOVINO.Ideatori e realizzatori del Medaglione: il Sig. Pasquale NOCCA (Priore Arciconfraternita di Santa Maria Greca), il Sig. Pasquale DIASPARRA e il Sig. Vitantonio CASCARANO.