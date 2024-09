Verso Sud: oggi a Corato il secondo appuntamento del festival

secondo appuntamento per 'VERSO SUD', il festival di sperimentazioni culturali.Una lunga sera sulla Murgia tra perlustrazioni, musica, performance e versi.Il programma prevede tre momenti:di e conLa performance unisce danza, teatro di figura e musica classica indiana.Il dialogo, a volte impossibile, a volte sorprendente tra due culture differenti, quella occidentale e quella indiana, porta con sé la perdita di ogni riferimento, si confondono le storie, si riscrivono i miti, nasce un nuovo movimento.Dispositivo fotografico di relazione nomade diAll'incrocio tra la pratica performativa e la fotografia, il dispositivo prevede l'allestimento di una grande tavola imbandita con i prodotti tipici dell'area Mediterranea, commestibili e non, da cui gli ospiti possano scegliere con cosa macchiarsi.La performance racconterà la macchia, l'attraverserà tra filosofia e materia e alla fine ai presenti verrà proposto di "darsi alla macchia" per un anno, ovvero di impegnarsi con se stessi a: non porre nello sguardo degli altri il movente delle proprie azioni, tracciare con il proprio percorso strade originali, e infine crescere come cresce la macchia mediterranea, ovvero sbilanciandosi in situazioni difficili e attivare risorse sconosciute anche a se stessi.con la musica diRoots Revival è un ensemble musicale internazionale che mira a promuovere il patrimonio musicale di tutto il mondo, a migliorare la mobilità degli artisti e il dialogo artistico interculturale e a creare contenuti musicali di alta qualità che leghino tradizione, innovazione e attenzione alla globalità. Il progetto riunisce musicisti di diversi paesi collegandone gli stili musicali, le tradizioni e gli strumenti specifici di ogni area geografica da cui provengono, per creare un ponte tra cultura e musica autentica. Sono nati - come dicono – anche per dare "una risposta estetica a una questione politica"Il paesaggio murgiano non sarà cornice, ma essenza dell'evento: la masseria Loiodice, il paesaggio agricolo e un luogo simbolico e di interesse storico come la chiesetta-neviera di San Magno saranno la "scenografia attiva" della serata.