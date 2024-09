"Verso Sud": sabato 28 settembre doppio appuntamento a Corato

il festival di sperimentazioni culturali 'VERSO SUD' presenta un doppio appuntamento:Tra le letture, oltre ad alcune poesie pubblicate nelle sue raccolte, anche alcuni testi inediti scritti durante la sua residenza coratina, tra osservazione della vita del quartiere e interazione con i suoi abitanti. Si tratta del punto d'arrivo di una serie di ambasciate realizzate durante la settimana attraverso incontri e relazioni attivate nel bar del quartiere.è un giovane poeta romagnolo autore di diverse raccolte (tra queste "Il disordine" 2016, Oèdipus editore; "Lasciare traccia" 2021, Transeuropa Edizioni), letture e laboratori poetici. Dal 2020 vive sull'Appennino tosco-romagnolo, dove organizza iniziative culturali, fra cui Tutto il Mondo è Paese – Festival delle Arti (Portico di Romagna, 2023), e dove ha fondato il collettivo omonimo, in cui svolge il ruolo di direttore artistico.A seguireIl concerto è esito del laboratorio svolto in questi giorni con bambini, ragazzi e adulti, del quartiere. L'esibizione conterrà due performance, una sul palco/camion e una in carovana per le strade del quartiere., musicista, artista, educatore è il fondatore della Scuola di Percussioni "Bembé" dell'Associazione "Tra il dire e il fare" e della Bembé Percussion Ensemble, composta da giovani batteristi che traggono musica non solo dai tradizionali strumenti a percussione ma da qualsiasi oggetto. Tra le sue caratteristiche quella di utilizzare la musica come strumento pedagogico e aggregatore.del festival Verso Sud si conclude domenica 29 settembre conDialogo scenico tra un professore di economia e una cameriera di poesia di e con, e il concerto diè un lavoro sull'infanzia e sul suo linguaggio magico, segreto. Il titolo del lavoro viene da una definizione che la scrittrice Anna Maria Ortese ha dato alla città di Napoli, città luminosa e oscura, città del sole e delle tenebre, città d'origine degli autori della mostra. La mostra racconta con immagini la solarità e il controllo della realtà che appartengono al gioco, ma anche la difficoltà del crescere che pone prove da superare. Nelle foto domina il movimento fisico ed espressivo del bambino alla scoperta del mondo; il punto di vista, molte volte abbassato, ne simula la percezione.il festival Vero Sud si è spostato nel Rione Belvedere, nella periferia di Corato.Qui per dieci giorni si è sviluppato un fitto programma di azioni culturali (poesia, economia, fotografia, ambasciate, azioni e relazioni) realizzate in luoghi informali del quartiere come bar, negozi, enoteche, allo scopo di portare stimoli e vivacità a una parte di città solitamente dimenticata, ma anche di mettersi all'ascolto, incontrare, conoscere, conoscersi in una periferia composita, perché la comprensione accade sul confine, al margine, che sia esso fisico, geografico, sociale o economico, quello che di più separa la poesia dalla vita quotidiana.