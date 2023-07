VI Edizione della Notte Rosa, un grande successo tra divulgazione e riflessione

Ieri sera nella cornice di Piazza Sedile, addobbata a festa per l'occasione, si è tenuta la VI Edizione della Notte Rosa, organizzata dall'associazione culturale Mahope, in collaborazione con After e Comus e con il patrocinio morale del Comune di Corato.Temi dell'incontro, il corpo della donna, il problema sempre più diffuso della dismorfofobia (cioè l'eccessiva preoccupazione per i difetti fisici), la correlazione tra alimentazione, diete e corpo, ma anche del problema dei social, che creano od ingigantiscono paure ed insicurezze, alla vista di foto ritoccate e perfette.Tanti i relatori d'eccezione che si sono susseguiti nella coinvolgente conferenza moderata da Stefano Procacci, a cominciar mee dal Sindaco Corrado De Benedittis e dall'Assessore Felice Addario, che sono andati oltre il classico saluto istituzionale e sono entrati subito nell'argomento, in maniera mirata ed efficace.Brillanti e freschi gli interventi delle due relatrici esperte, la psicologa e psicoterapeuta Rossana Spinelli e la dietista del Centro Disturbi Alimentari Ilaria D'Errico, che in un excursus storico, medico e scientifico, hanno un po' parlato delle cause della non accettazione del proprio corpo e delle possibili terapie.Il dottor Giuseppe Bucci successivamente ha parlato di una sua personale ricerca, che metteva in luce la correlazione tra disturbi alimentari e utilizzo di app conta calorie, sottolineando un interessante parallelismo tra le due cose.A seguire poi, molto interessanti anche le parole di Michele De Laurentis, in arte Delaaah, che ha parlato di quanto i social possano influenzare negativamente gli utenti, specie i più giovani, causando in loro la già citata dismorfofobia.La bellissima ed interessantissima serata è stata poi arricchita dalla potentissima e vibrante voce della cantante coratina Mariarita D'Onofrio, che ha incantato la platea prima con un brano di Amy Winehouse, poi con la sua "Libera" che ha strappato applausi a scena aperta.Un'edizione riuscitissima del consueto appuntamento estivo coratino, tra divulgazione medico scientifica, psicologia e buona musica.