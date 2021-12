Viabilità Corato-Andria, cambiano i percorsi degli autobus extraurbani

1) lo spostamento, in via provvisoria, del Capolinea BUS di tutte le linee Urbane ed Extraurbane da piazza dei Bersaglieri d'Italia a Largo Giacomo Ceruti;

2) il Parcheggio dei veicoli con disposizione a spina di pesce all'interno di detta area, lungo l'intero lato di delimitazione dell'area con manufatti in c.a., nel rispetto dell' "AS BUILT" allegato, a servizio dei pendolari e/o accompagnatori di viaggiatori, per le motivazioni innanzi indicate;

3) la circolazione veicolare dei veicoli all'interno dell'area dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica installata, avendo cura di far sostare i veicoli negli appositi spazi predisposti.

Si preannuncia una vera e propria rivoluzione per la viabilità cittadina, lo spostamento del terminal dei pullman urbani ed extraurbani dalla piazza della stazione, ovvero piazza dei Bersaglieri d'Italia, a Largo Cerruti. Ad averne beneficio sarà la fluidità del traffico urbano e quindi della salute dei cittadini.Con ordinanza sindacale n.388 del 24 dicembre 2021, del Settore Mobilità e Viabilità, il Sindaco Bruno ha infatti disposto, a far data dal giorno 10 gennaio 2022 e sino alla ultimazione dei lavori di interramento del tracciato ferroviario nell'abitato di Andria e sino a revoca della stessa:Conseguentemente vengono predisposti i seguenti nuovi percorsi di transito dei BUS in entrata e in uscita dall'abitato di Andria che interessano anche chi proviene da Corato. In merito agli spostamenti da e per la nostra città infatti sarà effettuato il seguente percorso:da Corato in entrata su percorso: Via Corato, Via Puccini, Via G. Verdi, Via Bisceglie, Via Maraldo, Via L. Morelli, Via Della Pineta, Viale Virgilio, Via Ceruti (Capolinea Largo Giacomo Ceruti) e su percorso inverso in uscita per Corato.Sul servizio automobilistico sostitutivo del ferroviario, fa sapere Ferrotramviaria, verranno soppresse le fermate di via Verdi e trasferite su Via Maraldo, civico 80 e 103.