navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

L'Italia è pronta a salutare anche una delle ultime restrizioni anti-Covid in vigore ormai da più di due anni: dall'1 ottobre non sarà più obbligatorio l'uso della mascherina sui mezzi pubblici. La necessità di indossare i dispositivi di protezione respiratoria era ormai decaduta in quasi tutti i contesti, ma nell'ambito dei trasporti era stato prorogato fino al 30 settembre.La proroga attualmente in vigore fino a fine mese riguarda:Sarà il nuovo Governo a decidere nelle prossime settimane un eventuale prolungamento, anche alla luce dei dati della pandemia nei prossimi mesi.