È stato pubblicato, sulla piattaforma Empulia e sul sito del Comune di Corato, nella sezione "Amministrazione trasparente", il bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale fuori del territorio comunale ("Pasquale Di Gennaro" e "Madonna Pellegrina") e degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado (scuola dell'obbligo) anche diversamente abili.Novità di questo bando sta nella sua durata: per la prima volta,L'importo messo a disposizione sarà di 1318084,43 euro iva esclusa, che coprirà le spese per la durata di anni due, compresa l'opzione di rinnovo.La ditta vincitrice dell'appalto, come si legge nel capitolato allegato al bando di gara, dovrà garantire il servizio di assistenza e vigilanza che consisterà nella sorveglianza degli alunni che fruiscono del servizio trasporto scolastico.È, inoltre, richiesta dal bando la verifica del pagamento della tariffa mediante un sistema informatizzato al fine di consentire la dematerializzazione dei ticket cartacei, anche in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica ancora in atto che andrebbe a limitare la possibilità di contagio;Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre le ore 13 del 13 settembre la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativooppure dall' indirizzo diretto (link) , secondo la procedura indicata nel bando.«Si tratta di certo di un cospicuo investimento da parte dell'amministrazione comunale che, per la prima volta, ha voluto puntare su un bando pluriennale, come del resto si è fatto anche per il servizio mensa scolastica, garantendo una certa stabilità e una migliore programmazione del servizio che potrà essere attivo già nei primi giorni dell'anno scolastico» è quanto sostenuto da, assessore comunale alle politiche educative e culturali. «Ringrazio l'ufficio istruzione e l'ufficio contratti e appalti e il dirigente, Giuseppe Sciscioli, per l'impegno e per il lavoro svolto».