XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer – Bari e BAT per il turismo sociale per persone con demenza”

In occasione della XXXII Giornata Mondiale dell'Alzheimer, sabato 20 settembre alle ore 18.30, presso Torre Palomba a Corato, si terrà Memory Trip, evento conclusivo del progetto TO(OUR) CARE – Turismo sociale per persone con demenza e famiglie, ideato da Memory Team ETS e Mira Impresa Sociale, nell'ambito del finanziamento dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.La serata prevede la proiezione del documentario Human Forever, diretto da Jonathan de Jong, un'opera intensa che affronta con sensibilità e profondità le sfide e le esperienze legate al tema della demenza.A portare i saluti istituzionali e le proprie riflessioni saranno Felice Addario, assessore al Welfare del Comune di Corato, Fabrizio Lattanzio, presidente di Memory Team ETS, Roberto D'Introno, presidente di IF IN APULIA APS, Katia Pinto, presidente della Federazione Alzheimer Italia e altri ospiti.Accanto agli interventi istituzionali, troveranno spazio le testimonianze di persone con demenza e dei loro familiari, che offriranno uno sguardo autentico e prezioso sulla quotidianità, sulle difficoltà e sulle possibilità di inclusione. "Il percorso che abbiamo portato avanti con TO(OUR) CARE nasce dall'idea che la persona con demenza non debba essere confinata esclusivamente e solo all'interno di servizi o associazioni dedicate, ma che sia necessario costruire risposte capaci di intrecciare più dimensioni della vita quotidiana: dalla cultura al turismo, dalle istituzioni ai centri diurni, fino alla comunità tutta.La rete che si è attivata tra Corato, Bari, Andria, Bisceglie e Trani rappresenta un valore prezioso: un esempio di contaminazione tra idee, generazioni e territori, che restituisce dignità e pienezza alla vita delle persone", sottolinea Adriana Latti, Patient Advocacy Manager di Memory Team.Al termine, grazie alla collaborazione con l'associazione IF IN APULIA, è previsto un momento conviviale, in cui musica e folklore si intrecceranno per trasformare l'incontro in un ricordo condiviso.