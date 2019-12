Colpaccio Corato, preso Nicolas Di Rito

Qualora non si fosse compreso, il Corato fa sul serio e lo dimostra sul mercato. Il ds Vito Tursi ha regalato ai sostenitori neroverdi un pezzo pregiato del calcio dilettantistico pugliese: il bomber. 34 anni compiuti lo scorso 4 dicembre, l'attaccante argentino, nativo di Rosario, è uno dei giocatori più prolifici delle categorie minori italiane.Sono numerose le annate caratterizzate da un elevato numero di reti segnate e successi importanti delle formazioni in cui Di Rito ha militato: dal Bisceglie, trascinato in Serie D con 26 gol in 35 partite e la doppietta nella finale di Coppa Italia di Eccellenza col Pisa che regalò al club nerazzurro il ritorno nel massimo torneo dilettantistico nazionale, alla Fidelis Andria (21 volte a segno in 20 gare), senza dimenticare le esperienze più recenti con Altamura, Audace Cerignola e Casarano.Il centravanti torna perciò a vestire la maglia coratina, già indossata nella prima metà della stagione 2016-2017. Le 216 segnature su 319 presenze costituiscono un biglietto da visita impressionante col quale Di Rito, ingaggiato a poche ore di distanza dall'annuncio del tesseramento del fantasista, si ripresenta ai suoi nuovi tifosi. In uscita da Martina (9 reti in 13 incontri) a causa delle note vicissitudini societarie del team, il calciatore aggiunge ulteriore valore e pericolosità al reparto avanzato del collettivo guidato in panchina da Fabio Di Domenico, impegnato domenica sul campo della Deghi Lecce per l'ultima gara del 2019. L'obiettivo è vincere, dimenticare in fretta lo stop di Molfetta e confermarsi al comando della classifica dell'Eccellenza pugliese.