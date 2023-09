Coppa Italia d'Eccellenza: Bisceglie - Corato è rinviata

Dopo le voci degli scorsi giorni, è ufficiale: il match di ritorno tra Bisceglie e Corato, valevole per il primo turno di Coppa Italia, è rinviato al 21 settembre. Queste le motivazioni ufficiali:"Seguito Comunicazione Ufficiale del Sindaco di Bisceglie, riguardante la indisponibilità certificata - per la giornata del 14 settembre 2023 del campo Comunale "G. Ventura" di Bisceglie, nonché per motivi di ordine pubblico rivenienti dalla concomitanza dalle celebrazioni della festa patronale nella giornata del 14 settembre 2023, si dispone che:la gara BISCEGLIE S.R.L. - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. avrà luogo giovedì' 21 settembre 2023 sul Campo Comunale "'G. Ventura" di Bisceglie alle ore 15:30"