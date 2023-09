La doppietta di Loseto non basta, Corato-Incedit finisce 2-2

Corato e Foggia si dividono la posta in palio, nell'incontro valevole per la seconda giornata d'Eccellenza Pugliese Girone A: l'eurogol di Joof a due minuti dalla fine strozza in gola la gioia della prima vittoria in campionato alla squadra di mister Maurelli, che ha approcciato bene al match e disputato un ottimo primo tempo, con calo fisiologico nella ripresa.Dopo 10 minuti di studio, è il Corato a passare in vantaggio con la zampata di Loseto, oggi adattato attaccante, su punizione pennellata di Fanelli. Un giro di lancette e l'Incedit pareggia: costruzione errata di D'Alba, Doukoure si avventa per l'1-1. Prima del riposo, chanches per Loseto e Somma, ma la prima frazione si chiude 1-1.Nella ripresa poche le emozioni, con gioco molto spezzettato. Leggermente meglio gli ospiti, con Egidio a sollecitare i riflessi di Loiodice, che si ripete anche su Siclari, tutto nei primi 15' della ripresa. Poche emozioni, dicevamo, ma quasi dal nulla, a 10' dal termine ecco ancora la zampata dell' attaccante per caso Loseto, che segna su tap-in, dopo tentativo respinto di Santoro. I neroverdi gestiscono il risultato, ma al 91' Joof esplode un destro al volo clamoroso, per il gol della domenica che fissa il punteggio sul 2-2.Non fortunata dunque la squadra di Maurelli, che nonostante l'ottima prestazione senza attaccanti di ruolo, esce dal Coppi con un solo punto. Prossimo match in programma, giovedì a Bisceglie per il return match di Coppa Italia.