Corato, a Foggia l'ultimo atto del 2023

La seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese Girone A, mette di fronte Foggia e Corato, per quello che sarà l'ultimo impegno ufficiale dell'anno solare 2023 per le due squadre.Entrambe le compagini stanno vivendo un ottimo momento di forma, e vengono da una vittoria contro team molfettesi, ma di ben diverso lignaggio. I "canarini" dell'ex Ripanto hanno avuto la meglio 0-4 sulla Molfetta Sportiva, a cui però va dato il merito di essere rimasta in scia degli avversari sino al 40' del secondo tempo, quando il punteggio era di 0-1. La tripletta di uno scatenato Doukoure, ora vice bomber del torneo con 10 gol (quattro in meno di Pignataro, una in più di Lopez), ha dato i tre punti alla squadra dauna e il quinto posto in graduatoria.La sfida del "Poli" è stata la prima con la maglia dell'Incedit per Gianluca Loseto, che nella prima parte di stagione ha vestito, con ottimi risultati, la casacca neroverde e a distanza di due settimane, ritroverà, da avversario, i suoi ex compagni.Tale affermazione è la quarta nelle ultime cinque partite (unica sconfitta a Canosa), a testimoniare l'ottimo momento di forma dei foggiani. Altro dato da non sottovalutare, l'ex Stadio FIGC di Via Gramsci è una delle due strutture ancora immacolate: infatti solo Foggia e Unione Bisceglie sono ancora imbattute tra le mura amiche in questo campionato.Fatte tutte queste premesse sugli avversari, anche i neroverdi sono in un periodo di forma invidiabile, culminato con il clamoroso scalpo della Molfetta vice-capolista, caduta al Coppi 2-0 solo una settimana fa. Una vittoria giunta al culmine di una seconda metà di campionato quasi perfetta, che conferma come la cura Doudou abbia dato i suoi frutti. E mentre sul fronte mercato ci sono ancora movimenti importanti (fuori Pellegrini, dentro il cavallo di ritorno Suriano nella batteria di attaccanti), nello spogliatoio si percepisce un'aria positiva: coesione, attaccamento alla maglia, forza, tutti a remare verso un unico obiettivo chiamato salvezza.La partita di domani sarà crocevia fondamentale, per restare attaccati al quinto posto, per allontanare ulteriormente la zona "rossa", distante ora otto punti.