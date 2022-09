Due colpi in entrata per l'Usd Corato. Il club neroverde ha annunciato gli ingaggi del difensore Stefano Santoro e del centrocampista Antonio Cannito, che andranno ad aggiungersi agli altri componenti del roster già a disposizione del tecnico Fabio Di Domenico., classe 1988, ha vestito per lungo tempo la maglia della Fortis Altamura e nell'annata appena trascorsa ha contribuito alla promozione - attraverso i playoff nazionali - del Martina in Serie D.«Sono contentissimo di sposare questo progetto che punta principalmente sui giovani, è sempre piacevole lavorare con loro. Ho affrontato il Corato da avversario e ho sempre apprezzato la realtà neroverde» ha sottolineato l'esperto calciatore., nato nel 2000, tornerà invece a vestire la casacca coratina. Il terzino sinistro ex Gravina ha vissuto due ottime stagioni in neroverde prima dell'esperienza di Mola, in Eccellenza. «Il detto recita "Si torna sempre dove si è stati bene" ed in questa frase io mi ci ritrovo a pennello. Corato mi ha lanciato nel calcio dei grandi, qui ho lasciato un pezzo di cuore. Sono onorato di essere tornato, ringrazio la società per la fiducia riposta in me, ho tutte le intenzioni di fare bene e di non deludere la piazza che ci fa sentire sempre il suo calore» ha affermato. Cannito e Santoro dovrebbero essere già disponibili per la gara di ritorno del primo turno della fase regionale di Coppa Italia in calendario domenica 11 settembre al "Coppi" di Ruvo contro il Bisceglie.