Corato Calcio, al "Coppi" arriva la cenerentola San Severo

Missione tre punti per il Corato Calcio, che domani alle 14:30, affronterà il San Severo nella 11esima giornata di Eccellenza Pugliese Girone A. La squadra della capitanata sta vivendo un'altra stagione da dimenticare, con il terremoto societario e il conseguente smantellamento di molti uomini chiave che hanno tarpato le ali ai giallo granata, che di fatto schierano molti giovanissimi con pochissima esperienza in categoria.Proprio questo però, può essere un'arma a doppio taglio per Cianci e compagni, che non devono assolutamente sottovalutare l'avversario, sulla carta inferiore. Ne è la prova il match di due settimane fa, sempre al Coppi, allorquando i neroverdi hanno affrontato l'altra Cenerentola del girone, Molfetta Sportiva. Nonostante una partita dominata, il gol vittoria di Pellegrini è arrivato solo a 10' dalla fine e per questo contro i foggiani servirà il miglior Corato possibile per portare a casa l'intera posta in palio.La prestazione contro l'Unione Bisceglie di sette giorni fa, nonostante non abbia portato in dote alcun punto, è stata certamente sul piano dell'intensità e della voglia molto incoraggiante. E il Corato non deve far altro che continuare a percorrere questa strada intrapresa, per conquistare la tanto ambita e complicata salvezza.