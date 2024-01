Corato Calcio, nel posticipo di lunedì scontro decisivo contro la Nuova Spinazzola

Lunedì 15 gennaio, alle 14:30, sul neutro "Stefano Vicino" di Gravina in Puglia, il Corato Calcio affronterà in trasferta la Nuova Spinazzola, nella gara valevole per la 17ma giornata di Eccellenza Pugliese, girone A. Le due squadre nella precedente giornata, non sono riuscite a portare a casa i tre punti: mentre i neroverdi hanno imposto il pari al "Coppi" contro il forte Canosa grazie ad un gol di Suriano, la Nuova Spinazzola nulla ha potuto contro la corazzata Bisceglie, con la capolista che si è imposta 0-3 con reti di Stefanini, Morisco e Lucero.QUI CORATO Il Corato di mister Doudou, eccezion fatta per la sconfitta di Foggia, è in un buon periodo di forma e risultati, considerando anche i tanti cambi in corsa che hanno stravolto la rosa nero verde. I nuovi innesti però sembrano aver già trovato il feeling con la nuova casacca, soprattutto i due cavalli di ritorno Suriano e Scardigno, contro il Canosa hanno tirato fuori una prestazione molto convincente, con il bomber andriese che ha trovato anche la via del gol, che non aveva mai trovato con la maglia dello Spinazzola in questo primo scorcio di stagione. Il gruppo ha lavorato con serenità in vista di un match indubbiamente fondamentale, e arrivano carichi all'appuntamento, approfittando anche del giorno di riposo in più, visto lo spostamento in calendario dell'evento al lunedi.QUI SPINAZZOLA Nelle ultime sette gare di campionato, i biancoblu hanno raccolto solo una vittoria (a Canosa) e cinque punti totali. Anche il rendimento in "casa" non è dei migliori, considerando che la squadra allenata da Luigi Di Simone è riuscita a vincere solo contro le cenerentole Molfetta Sportiva e San Severo. La Nuova Spinazzola non si può certamente considerare una squadra capace di dare continuità alle proprie prestazioni, ma considerando lo status di neopromossa, ha sin qui disputato un torneo più che buono, conquistando scalpi importanti in trasferta (Canosa e Corato). Anche la squadra biancoblu ha cambiato tanti interpreti da inizio stagione: alla corte di mister Di Simone sono arrivati quattro argentini (Bonanno, Campolongo, Perez e Zaldua) e un georgiano (Lobjanidze), pedine importanti per l'obiettivo della salvezza.LA GARA D'ANDATA: Il 1° Ottobre al "Coppi", la Nuova Spinazzola ha avuto la meglio sul Corato per 0-1, grazie al gol di Ladogana al 6' del secondo tempo, in un match privo di spunti ed emozioni.Un match dunque decisivo e da non sottovalutare: fare risultato lunedì sarebbe un grande passo nel tortuoso cammino verso la salvezza.