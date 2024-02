Corato Calcio, dopo la pausa ecco il big match contro Bisceglie

Dopo la pausa per la Coppa Italia, che ha decretato il Manduria regina di Puglia, ai danni del Molfetta, riprende il massimo campionato regionale, con i neroverdi impegnati sul campo della schiacciasassi Bisceglie.La squadra di mister Doudou, dopo aver brillantemente superato lo scoglio Real Siti, si trova ora all'esame più difficile del campionato, per tentare di dare continuità ai risultati e al gioco. Certamente la missione è tutt'altro che semplice, ma i neroverdi, come dimostrato già contro il Molfetta e contro l'Unione (dove arrivò la prestazione ma non la vittoria), si esaltano nelle difficoltà.QUI CORATO: La squadra di Mister Doudou ha ritrovato il sorriso e la prestazione due domeniche fa, ma lontani dal Coppi, Loiodice e compagni hanno fatto sempre fatica, raccogliendo due sole vittorie, contro il Borgorosso e contro il San Marco. Invertire il trend è d'obbligo se si vuole tentare l'assalto alla salvezza diretta, ma la gara contro il Bisceglie non è proprio delle più semplici, usando un eufemismo.QUI BISCEGLIE: Stadio Tonino Parisi, 10 novembre 2023: un gol di Trotta condanna i nerazzurro stellati alla sconfitta in quel di San Marco in Lamis, scatenando la protesta della tifoseria. Undici febbraio 2024: da quella partita sono passati esattamente tre mesi e, l'undici di mister Di Meo da allora ha saputo solo vincere. Molfetta, San Severo, Canosa, Unione, Real Siti, Spinazzola, Borgorosso, Mola: tutte sono cadute a cospetto della capolista, con 24 gol realizzati e 5 subiti. Un ruolino da promozione, per una squadra costruita per vincere il campionato. La sconfitta al Ventura manca addirittura da ottobre (Bisceglie - Mola 0-2) e gli ultimi quattro confronti casalinghi contro il Corato hanno sorriso alla vecchia stella del sud, con due pareggi (1-1 ininfluente a fine campionato scorso, 0-0 ei play-off che premiò Bisceglie) e due vittorie, 2-0 nella gara d'andata di Coppa Italia 2022/23, 5-2 beffardo sempre in Coppa, solo qualche mese fa.Servirà dunque la domenica perfetta al Corato per tornare a casa con almeno un punto in tasca. L'atteggiamento, la voglia e l'approccio saranno fondamentali per far sì che ciò accada.