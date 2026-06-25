Corato Calcio
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Corato Calcio, l’Amministrazione comunale conferma attenzione, disponibilità responsabilità per il futuro del calcio cittadino

Il chiarimento: "Non risulta pervenuta alla società alcuna concreta e formale manifestazione di interesse da parte del Sig. Rosario Zagaria"

Corato - giovedì 25 giugno 2026 13.33 Comunicato Stampa
La U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. comunica che nella giornata di ieri si è svolto un incontro con l'Amministrazione comunale e con i dirigenti di riferimento, finalizzato ad affrontare l'attuale fase societaria e le prospettive future del club neroverde. La società esprime il proprio sincero e convinto apprezzamento per il comportamento tenuto dal Sindaco di Corato, Dott. Corrado De Benedittis, dall'Assessore allo Sport, Gennaro Sciscioli, e dall'intera Amministrazione comunale, che hanno dimostrato concreta attenzione, piena disponibilità al confronto e apprezzabile senso di responsabilità istituzionale rispetto alle sorti calcistiche della città.

Nel corso dell'incontro è emerso un atteggiamento particolarmente serio, aperto e collaborativo da parte dell'Amministrazione comunale, la quale ha mostrato immediata sensibilità verso la delicatezza della fase attuale e verso l'esigenza di preservare il patrimonio sportivo, sociale e identitario rappresentato dal Corato Calcio. La società ritiene doveroso sottolineare il valore della condotta assunta dall'Amministrazione, che si è posta quale interlocutore istituzionale attento, presente e consapevole dell'importanza che il club neroverde riveste per l'intera comunità cittadina.

Il confronto si è svolto in un clima costruttivo, improntato alla responsabilità, alla collaborazione e al comune obiettivo di tutelare il futuro del calcio coratino, anche alla luce delle imminenti scadenze sportive e organizzative. Con riferimento ad alcune dichiarazioni apparse nelle ultime ore, la U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. ritiene doveroso precisare che, allo stato, non risulta pervenuta alla società alcuna concreta e formale manifestazione di interesse da parte del Sig. Rosario Zagaria finalizzata alla partecipazione all'Associazione o all'assunzione di impegni effettivi nell'ambito del progetto sportivo.

Ogni eventuale disponibilità deve necessariamente tradursi in atti chiari, formali e verificabili, da sottoporre agli organi competenti della società secondo criteri di trasparenza, serietà e correttezza procedimentale. In assenza di tali presupposti, ogni dichiarazione pubblica resta priva di concreta rilevanza rispetto al percorso associativo e gestionale del club. La U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. ribadisce che l'attuale fase richiede senso di responsabilità, interlocuzioni certe e comportamenti coerenti con la delicatezza del momento, evitando rappresentazioni non rispondenti allo stato effettivo dei rapporti con la società.

Gli sforzi compiuti dalla società sono rivolti, in via prioritaria, alla tutela della tifoseria neroverde, che rappresenta una componente essenziale della storia, dell'identità e della continuità del Corato Calcio. Ogni iniziativa intrapresa mira, infatti, a salvaguardare non soltanto il percorso sportivo della squadra, ma anche il legame profondo tra il club, i suoi sostenitori e la città.La società continuerà a operare con trasparenza, responsabilità e rispetto verso la comunità cittadina e verso tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei colori neroverdi.
  • Usd Corato Calcio
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