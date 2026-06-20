Il Minibasket Corato partecipa al “Torneo internazionale minibasket” in piazza
Il Minibasket Corato partecipa al “Torneo internazionale minibasket” in piazza
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Il Minibasket Corato partecipa al “Torneo internazionale minibasket” in piazza

Una delle manifestazioni più importanti del panorama cestistico internazionale a cui parteciperà il Minibasket Corato

Corato - sabato 20 giugno 2026 12.52 Comunicato Stampa
Prende il via domenica 21 giugno, con cerimonia di apertura a Matera lunedi 22 alle ore 17, e si chiuderà sabato 27 giugno quando ci sarà la sfilata di tutte le 48 squadre provenienti da 4 continenti e poi la finalissima in piazza alle ore 20, il prestigioso "Minibasket in Piazza", Memorial Carmine Nuzzaci, il torneo internazionale di minibasket organizzato dalla Pielle Matera giunto alla 34esima edizione. Una delle manifestazioni più importanti del panorama cestistico internazionale a cui parteciperà il Minibasket Corato e che farà tappa a Corato, sede di uno dei gironi sparsi fra Puglia e Basilicata. Le altre città coinvolte saranno Santeramo, Cassano delle Murge, Bitritto, Corato, Bitonto, Policoro, Nova Siri e naturalmente Matera, cuore e centro del torneo.

I bambini e le famiglie del MiniBasket Corato ospiteranno proprio per l'occasione per una intera settimana i bambini della SocialOsa Milano. Un grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno aperto le porte della loro casa ai bambini da ospitare. Al consueto appuntamento estivo prenderà parte il gruppo Aquilotti del Basket Corato (bambini e bambine nati nel 2015 e 2016) guidato dagli istruttori Francesco Di Tommaso, Luca Lapreziosa, Riccardo Lerro e Vincenzo Di Gennaro. Il girone di Corato sarà completato dai coetanei del prestigioso centro minibasket SocialOsa Milano e dagli amici del Molfetta Ballers e della Virtus Foggia guidati dall'ex bandiera neroverde Fabio Ferraretti. Di seguito ecco i giorni e gli orari delle gare che si giocheranno a Corato al playground del Basket Corato da poco inaugurato in via Santa Faustina

Lunedì 22/6
ore 9,30 BkCorato-Socialosa Milano

Martedì 23/6
ore 17,00 Virtus Foggia-Molfetta Ballers
ore 18,00 BkCorato-Virtus Foggia
ore 19,00 Socialosa Milano-Molfetta Ballers

Mercoledì 24/6
ore 17,30 Socialosa Milano-Virtus Foggia
ore 18,30 BkCorato-Molfetta Ballers

Il torneo si aprirà proprio a Corato, che ha avuto l'onore di poter ospitare l'incontro inaugurale.
Una settimana speciale con il minibasket a fare da volano per la socializzazione e la conoscenza del territorio, oltre ad una serie di attività ludico-ricreative.

Alla kermesse internazionale come detto parteciperanno ben 48 rappresentative di 4 continenti e diverse nazioni di ogni angolo del mondo tra cui Argentina, Venezuela, Montenegro, Palestina, Bosnia, Lituania, Giordania, Dubai, Marocco, solo per citarne alcuni.

"Siamo molto felici di poter anche quest'anno partecipare a questa manifestazione," - dicono Francesco di Tommaso e Vincenzo Di Gennaro, organizzatori della tappa coratina del torneo e colonne del minibasket coratino – Minibasket in Piazza è una festa dello sport con tanti colori ed emozioni che solo i bambini sanno infondere. Da oltre 30 anni questo torneo afferma principi essenziali come la solidarietà, la condivisione delle proprie culture, religioni, stili di vita e di alimentazione. Infatti i bambini sono ospiti per una settimana nelle famiglie dei bambini coratini e di altre città, creando le basi per un legame indissolubile e per una esperienza di vita indelebile. Minibasket in Piazza è la festa dell'amicizia.
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