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Corato, vittoria pesantissima contro il San Marco: al ‘Comunale’ termina 2-1

I neroverdi sarebbero attualmente salvi

Corato - lunedì 23 marzo 2026 9.26
Promozione, è terminata la 29esima giornata di campionato: il Corato, reduce da due pareggi consecutivi, torna meritatamente al successo, battendo il San Marco, secondo in classifica: al 'Comunale' termina 2-1 per i neroverdi, vittoriosi grazie alle reti di Scardigno e Campitiello.

Un successo pesantissimo, che permette al Corato di salire a quota 35 punti in graduatoria, gli stessi della Virtus Bisceglie, mantenendo la 12esima posizione in classifica. In questo momento, i neroverdi sarebbero salvi, avendo adesso ben cinque punti di distanza dalla zona retrocessione diretta.

Prosegue il 'magic moment' del Corato che, dopo aver pareggiato in extremis contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, riesce nell'impresa di battere anche il San Marco, grazie ad una prestazione di forza e determinazione. Questa l'attuale situazione dal 10^ al 17^ posto: Borgorosso Molfetta 39, Atletico Gargano 39, Corato 35, Virtus Bisceglie 35, Lucera 33, Rinascita Rutiglianese 31, Real Siti 31, Atletico Apricena 30.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Garbetta, Fanelli, Suriano, Volpe, Dargenio, Tedone, Scardigno e Campitiello. Dopo un solo minuto e mezzo, il Corato passa in vantaggio: cross preciso per Scardigno che, con un destro di controbalzo, trafigge Hila: 1-0. Pronta la reazione degli ospiti, che colpiscono un palo con Protino. Il San Marco spinge alla ricerca del pari, che arriva con merito: traversone di Iannacone per Protino che, di testa, batte Zinfollino: 1-1, con cui si va a riposo.

Seconda frazione di gioco a tinte neroverdi, ed il risultato si vede, con la rete di Campitiello che, salta Hila, e deposita in rete il meritato 2-1. Reagisce il San Marco, decisiva la prodezza in uscita di Zinfollino su Protino. Gli ospiti proveranno a ristabilire la parità, ma senza riuscirci. Termina qui: Corato 2-1 San Marco.
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