L’assessore Sciscioli risponde ai tifosi: «C'è una buona probabilità che il Corato Calcio si iscriva al campionato»

3 foto Manifestazione per società sportive

«Come mai non riusciamo ad avere un collante, quella collaborazione reciproca che ci può essere tra Comune e imprenditoria locale?». La domanda è partita dai tifosi del Corato Calcio e del Basket coratino che, ieri 27 luglio, si sono riuniti davanti al Palazzo di Città per chiedere risposte sulla mancata adesione delle diverse società sportive della Città ad alcuni campionati.Davanti ai tifosi e agli appassionati sportivi non sono mancate le risposte dell'assessore allo sport Gennaro Sciscioli che ha elencato il lavoro già svolto dal Comune, ricordando anzitutto la riapertura di un impianto rimasto chiuso per anni: «Abbiamo già messo un milione e mezzo per aprire il campo sportivo che era chiuso da tre anni e lo abbiamo riaperto».Sul problema più caldo, quello della sopravvivenza sportiva della squadra e del suo inserimento all'interno del campionato, Sciscioli ha parlato con toni cauti ma ottimisti: «Al momento le informazioni sono confortanti ma c'è una buona probabilità, molto alta, che la società si iscriva al campionato».Non solo: l'assessore ha anticipato la possibile nascita di un secondo progetto calcistico cittadino, ancora in fase embrionale: «Ci sono imprenditori che in questo momento stanno già lavorando in parallelo per la costruzione di una nuova società, quindi è probabile che Corato l'anno prossimo ne abbia due». Un'ipotesi che, se confermata, offrirebbe alla città due realtà calcistiche parallele, partendo però "dal livello più basso" della piramide sportiva.Sul versante cestistico i lavori di riqualificazione del palazzetto non avranno tempi brevi: «I lavori da contratto devono finire a giugno dell'anno prossimo», obbligando la città a trasferire gli allenamenti e le partite a Canosa per diversi mesi. Un disagio logistico non da poco per società e tifosi a causa dei costi elevati per le trasferte e le difficoltà legate al raggiungimento della città.In corso anche un progetto di una nuova struttura finanziata con 1.600.000 euro e che presenterà tempi più lunghi rispetto al palazzetto esistente, con una previsione di fine dei lavori verso fine 2027.Notizie immediate arrivano anche per il campo di basket della scuola media De Gasperi, dove sono stati stanziati 180 mila euro per coprire il campo e installare un parquet: «Tra due mesi circa, sul campo della scuola De Gasperi ci sarà la copertura, il parquet, i canestri nuovi». Un intervento più rapido e circoscritto, che permetterà alle associazioni cestistiche cittadine di allenarsi su un fondo regolamentare già dai prossimi mesi.