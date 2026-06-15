Parla il Corato Calcio: «Richiesto un confronto urgente all'Amministrazione»

La U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. comunica di avere formalmente interessato il Sindaco del Comune di Corato, Dott. Corrado De Benedittis, per un. La richiesta è stata inoltrata a mezzo PEC, in data 11 giugno 2026, con invito a fissare un incontro alla presenza dei rappresentanti della società e dei rispettivi consulenti.Il club è, quindi, in attesa di convocazione, al fine di esporre direttamente all'Amministrazione comunale i profili che richiedono una valutazione tempestiva, anche alla luce dell'approssimarsi del, presumibilmente fissato al 24 luglio p.v. La scadenza impone decisioni rapide e ponderate in ordine alla programmazione sportiva, alla continuità gestionale e agli eventuali sviluppi che dovessero riguardare il futuro della realtà neroverde.In tale contesto, la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale assume particolare rilievo. Il Corato Calcio non rappresenta soltanto una squadra, ma un patrimonio sportivo, sociale e identitario della città. Per questo motivo, il coinvolgimento dell'istituzione comunale può contribuire a ricondurre la vicenda entro un percorso ordinato, serio e utile alla comunità.Il Sindaco, quale massimo rappresentante cittadino, può svolgere un ruolo di raccordo, ascolto e garanzia, favorendo un dialogo fondato su interlocutori identificati, finalità chiare e modalità compatibili con la natura associativa della U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.Siamo certi che l'Amministrazione comunale saprà partecipare attivamente a questa fase, non come semplice osservatrice, ma come soggetto istituzionale chiamato a contribuire, per quanto di competenza, alla tutela del calcio coratino e alla salvaguardia della continuità sportiva., evitando iniziative isolate, comunicazioni informali o rappresentazioni non verificate che rischiano di generare confusione in un momento particolarmente sensibile.Nel corso dell'incontro richiesto,, le condizioni entro cui potranno essere valutate eventuali manifestazioni di interesse e ogni ulteriore elemento utile alla migliore tutela del percorso neroverde. La U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. confida, pertanto, in una sollecita convocazione da parte del Sindaco e dell'Amministrazione comunale, affinché il confronto possa svolgersi in tempi compatibili con le imminenti scadenze sportive.Un pensiero particolare è rivolto alla tifoseria, autentico cuore pulsante del Corato Calcio, che con passione, presenza e senso di appartenenza accompagna da sempre le sorti dei colori neroverdi. L'attenzione e la partecipazione dei sostenitori rappresentano una risorsa preziosa per l'intera comunità sportiva e meritano trasparenza, rispetto e il massimo impegno nella tutela del futuro del club. Proprio per rispetto della città e dei colori neroverdi, la società ha scelto di investire formalmente l'Amministrazione comunale, confidando in un confronto utile, concreto e orientato esclusivamente al bene del Corato Calcio.