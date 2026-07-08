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Calcio

Nuova Matteotti Corato rinuncia alla Serie C: «Una seria sconfitta per tutti»

«Adesso l’attenzione sarà riposta al settore giovanile maschile e femminile affinchè possano continuare a coltivare la loro passione cestistica»

Corato - mercoledì 8 luglio 2026 15.14 Comunicato Stampa
La Polisportiva Dilettantistica Nuova Matteotti Corato non prenderà parte al prossimo campionato di Serie C Unica. La società ha ufficializzato la decisione attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, spiegando le ragioni che hanno portato alla rinuncia all'iscrizione, il cui termine è scaduto nella giornata di ieri. Di seguito il messaggio integrale:

Alla luce delle varie indisponibilità dei parquet limitrofi, alla luce della impossibilità di programmare seriamente una stagione sportiva con l'incertezza di stabilire orari e giorni di allenamenti, alla luce dei costi notevolmente superiori, la Polisportiva Dilettantistica Nuova Matteotti, dopo 16 anni di successi e lustro per la città di Corato (conta nel suo annuario svariate Finali Nazionali), con enorme rammarico e dispiacere non ritiene sostenibile l'attuale situazione e pertanto ha deciso di rinunciare, suo malgrado, alla serie C UNICA (ieri è scaduta la data per l'iscrizione).

Rinunciare all'entusiasmo che soprattutto nella stagione sportiva appena conclusa aveva generato nei tanti giovani cestisti è davvero una seria sconfitta per tutti.

Un unica amara consolazione ci rimane: non è stato il campo a sconfiggere la nostra passione ma siamo il risultato e la diretta conseguenza di una politica senza visione, una politica cieca e a senso unico, una gestione sciagurata dell'impiantistica sportiva senza una seria e attenta prospettiva

Adesso l'attenzione sarà riposta al settore giovanile maschile e femminile affinchè possano continuare a coltivare la loro passione cestistica, augurandoci che l'amministrazione intenda sostenere la società in tutti i suoi aspetti. …. E pensare che lo sport è anche cultura

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