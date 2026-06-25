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USD Corato, Zagaria sospende il confronto: «Servono chiarezza e trasparenza»

Stop temporaneo e richiesta di un incontro pubblico con tutte le parti

Corato - giovedì 25 giugno 2026 12.06 Comunicato Stampa
Corato, 25 giugno 2026 - Il sig. Rosario Zagaria comunica di aver disposto una sospensione temporanea del confronto in corso relativo alla propria richiesta di adesione all'USD Corato, finalizzata a offrire un contributo serio, propositivo e strutturato al progetto sportivo della società, anche grazie alla disponibilità di alcuni amici imprenditori pronti a collaborare. La decisione, spiega Zagaria, nasce dalla necessità di ottenere un quadro chiaro e completo della situazione societaria, condizione ritenuta imprescindibile per poter valutare qualsiasi ipotesi di impegno in modo responsabile.

«Preferisco fermarmi ora, nella speranza che tutto possa essere messo in chiaro nel più breve tempo possibile. Un club storico come l'USD Corato merita serietà, trasparenza e un progetto solido per il futuro», dichiara Zagaria. Alla luce dell'interessamento manifestato dall'Amministrazione Comunale di Corato, Zagaria auspica che venga organizzato al più presto un incontro pubblico con tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo di condividere in modo trasparente lo stato reale della società e definire basi certe per un percorso di ripartenza: «Ho a cuore le sorti dell'USD Corato e spero sinceramente che possa tornare a essere protagonista nei campionati dilettantistici, come merita la nostra città e i suoi tifosi», conclude.
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