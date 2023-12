Corato Calcio, l'Under 15 accede alla fase regionale

Per il 3° anno consecutivo, con la vittoria del match di domenica scorsa, la squadra del settore giovanile neroverde ha conquistato l'accesso alla fase regionale del Campionato.Un successo strameritato che vede i ragazzi allenati da Filippo Mastroviti e Gaetano Nesta, con Nico D'Imperio preparatore dei portieri e Paolo Varvicchio assistente, ancora una volta sotto i riflettori del settore calcistico giovanile.La squadra è frutto dell'importante collaborazione ormai consolidatasi da ben 3 anni tra la GRAN FOOTBALL CORATO, il cui Presidente è Leonardo Mazzone, è la VIRTUS CORATO, con Presidente Massimo Tota. Le società hanno ben deciso di creare un unico team che a quanto pare sta regalando enormi gioie onorando i colori della città."La soddisfazione è enorme! - ha dichiarato il Presidente Mazzone - Ancora una volta i nostri ragazzi hanno raggiunto un importante traguardo che ci rende fieri e orgogliosi di quanto stiamo facendo. C'è tanto lavoro, tanto impegno e soprattutto tanta passione: sono questi i nostri ingredienti principali che ci portano a conquistare questi successi. La collaborazione con la Virtus Corato, nata da circa tre anni, a quanto pare sta funzionando, e colgo l'occasione per ringraziare il mio "collega" Massimo Tota per aver spostato questo progetto insieme a me! Nell'attesa che cominci la fase regionale torniamo in campo ad allenarci con dedizione e sudore: sono sicuro che i nostri ragazzi daranno tutto ciò che possono!"