Corato Calcio, missione Canosa: altra dura sfida per i neroverdi

Il Corato Calcio chiamato ad un altro impegno durissimo, dopo quello di due giorni fa in quel di Bisceglie. Per la terza giornata della massima competizione pugliese, i neroverdi sfideranno a domicilio il Canosa, in un match che si preannuncia molto complicato. Se i coratini vengono da un momento abbastanza sfortunato, con due beffe nel finale contro il Foggia Incedit (campionato) e Bisceglie (Coppa Italia), il Canosa non se la passa meglio. La sua unica vittoria in stagione (2-1 in Coppa contro lo Spinazzola) è stata vanificata dall'intervento del giudice sportivo, che ha assegnato il 3-0 a tavolino agli avversari, in quanto i canosini avevano schierato nell'11 titolare Antonio Cannito, (in gol addirittura nel match incriminato), che era stato invece squalificato proprio in maglia nero verde. In campionato poi, doppia "X": In casa contro il Borgorosso è stato 2-2, reti bianche invece a Spinazzola.: La squadra di mister Maurelli vive un periodo davvero sfortunato, in cui ogni episodio sta girando a sfavore. L'atteggiamento dei ragazzi in maglia nero verde è sempre lodevole, l'applicazione e l'abnegazione davvero massimi, ma tanti errori di gioventù stanno costando caro più del dovuto ad una squadra che ha bisogno di tempo per trovare fiducia e meccanismi. La carenza in fase offensiva, per le tantissime assenze contemporanee, con Somma chiamato al sacrificio da "falso nueve", sommate anche ai problemi fisici dell'esperto portiere Loiodice, stanno causando ancor più guai alla squadra all'ombra delle Quattro Torri, ma con un Loseto che certamente avrà una motivazione in più per far bene contro il Canosa, sua ex squadra in cui ha militato. Anche contro il Canosa la squadra ci arriva incerottata, ma con la consueta voglia di trovare la prima gioia in campionato.: La squadra di mister Zinfollino, dicevamo, ha avuto un inizio di stagione a dir poco tribolato. Oltre a stentare sul campo, come detto in apertura di articolo, la squadra della BAT parte anche con un pesantissimo -9 in classifica, un handicap non da poco in un campionato di sole 24 partite. Al netto di ciò però, il materiale umano all'ombra del San Sabino è di ottimo livello e spiccano giocatori di livello assoluto come l'ex Manfredonia Turitto, lo spagnolo Mikel Bueno e il già citato ex Corato Antonio Cannito, che non potrà essere in campo domani per squalifica. Canosa che comunque, nelle prime tre uscite stagionali ha subito gol una sola volta ed è ancora imbattuta (sul campo) tra campionato e coppa.Inutile sottolineare come il match del San Sabino sia per il Corato importantissimo ma anche complicatissimo. Sarà importante mettere in campo la miglior prestazione stagionale per tornare da Canosa con punti in tasca.