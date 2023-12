Corato Calcio, rivoluzione in corso: quattro innesti e cinque uscite

Rivoluzione in casa Corato: conclusosi il girone d'andata con la bella affermazione casalinga contro il Mola, che consente a Loiodice e compagni di chiudere al 9° posto il "torneo di apertura" di Eccellenza Pugliese, la squadra di mister Doudou cambia un po' di carte in tavola.Sono cinque gli esuberi effettuati: il primo in ordine di tempo a rescindere consensualmente è stato Nicola Brandonisio, dopo un anno e mezzo in neroverde. L'anno scorso il giovane centrocampista barese ha brillato, siglando anche tre reti pesanti. Quest'anno sei presenze per lui, un po' sottotono. Sulla trequarti ai saluti Somma, anche lui spezzone di stagione non trascendentale, con un solo gol all'attivo con il modesto San Severo. Fanno le valigie anche Loseto, tra i migliori in questo girone d'andata per rendimento (8 presenze da titolare condite da 3 gol e 7 assist) e Lorusso, nonostante i 4 gol in campionato. Finisce l'avventura neroverde anche per il giovane metronomo di centrocampo Antonio Antro, che aveva trovato spazio con Sasà Maurelli, disputando anche buone prove, mentre ha visto poco il campo con Doudou. Per lui fine prestito.Per cinque giocatori che vanno via, quattro approdano alla corte di Mister Doudou Diaw: il primo in ordine di tempo è stato il difensore Vincenzo Daleno, già quattro presenze per il classe 2002. Altra nuova pedina nello scacchiere neroverde, il puntero brasiliano Gabriel Falciano, classe 1998, ex Molfetta, a segno domenica scorsa contro il Mola. Gli altri due volti nuovi (devono ancora esordire con la maglia del Corato) sono il centrocampista Francesco Nardelli e il difensore Antonio Antonacci.Il campionato del Corato è ancora lungo, ci sono 13 partite (minimo) da disputare. Sarà il tempo a dirci se questa rivoluzione porterà alla tanto agognata salvezza.