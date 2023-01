Corato calcio, sconfitta di rigore. Mola si impone per 1-0

Inizia con una sconfitta il 2023 per il Corato calcio, che sul neutro di Capurso cede "di rigore" a Mola per 1-0. Buona prestazione della compagine neroverde (meglio nel primo tempo), che avrebbe meritato di tornare a casa con almeno un punto. Corato ha sofferto tanto la fisicità degli uomini di Castelletti, ma ha messo in difficoltà la retroguardia avversaria a più riprese, senza tuttavia riuscire a segnare.Parte bene la formazione neroverde, costringendo gli avversari a rintanarsi nella propria metà campo. Dopo 10' di studio ecco la pressione neroverde portare pericolo alla porta di Leuci: infortunio di un difensore di casa davanti alla propria area di rigore, prima Diomande da fuori, poi Konè da due passi non trovano la via della rete. Due minuti più tardi la volèe di Suriano non trova la porta.A metà tempo Konè cade in area, l'arbitro lascia proseguire. Per vedere un tiro degli ospiti bisogna aspettare il 33': Palmisano prima prepara bene il destro ma spara centrale, un minuto dopo sfrutta un rimpallo, ma Addario è superlativo. Sul finire del tempo squillo di Frappampina, ma al momento del tiro non colpisce bene.La ripresa si apre con l'occasione più ghiotta per i neroverdi: discesa sontuosa di Konè, filtrante per Frappampina che crossa di prima sul secondo palo, Colabello di controbalzo spara, ma Leuci e il palo negano il primo centro al terzino neroverde.Dopo il grande spavento si scuote Mola e trova il calcio di rigore: Cisse dal dischetto non sbaglia spiazzando il capitano neroverde: al 14' della ripresa è 1-0.La reazione del Corato non è veemente, la squadra di Fabio Di Domenico perde anche Campanella a metà tempo (frattura dello zigomo per lui).È Mola ad andare più vicino al raddoppio che non Corato al pareggio, occasione più grande lo shot da fermo di Fiorentino che impegna severamente Addario. Al 40' episodio da moviola per unUltimi minuti nervosi, espulso Tirera per gomitata su Zaza. Nell'ultimo assalto coratino, punizione dalla destra di Zaza, Bozzi stacca in terzo tempo ma la sfera finisce alta. Era l'ultima emozione di un match che ai punti Corato avrebbe meritato almeno di pareggiare.Terza sconfitta in campionato dunque per il team neroverde, che torna a -3 dal tandem Manfredonia-Bisceglie (doniani con una partita da recuperare) e vede avvicinarsi Mola di quattro lunghezze. Ancora un rigore (che definire dubbio è riduttivo), condanna Konè e compagni, dopo quelli decisivi (e tutt'altro che nitidi) subiti a Polignano e Bisceglie contro Unione alla prima giornata. Un ko che non toglie nulla alla compagine di mister Di Domenico, che anche oggi ha giocato una buona partita.Domenica al Coppi arriva la lanciatissima Real Siti, in un altro scontro ad alta quota.