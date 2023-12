Corato Champagne: corazzata Molfetta annichilita 2-0

Il Corato sfodera la migliore prestazione stagionale, nella prima giornata di ritorno, vincendo 2-0 contro la vice-capolista Molfetta. Una partita perfetta della banda Doudou, che, nonostante le assenze di Zaza, Rubini e Santoro febbricitanti, giocano un match sontuoso e senza sbavature.Gli episodi clou tutti a cavallo dei due tempi. Dopo il palo colpito al 26', Taccogna entra in ritardo su Cianci: rosso diretto e Molfetta in dieci, siamo al minuto 44. Al 47', a trenta secondi dalla pausa, ecco l'altra sliding door del match: Nardelli spara da fuori, Chironi, complice il pallone bagnato, non trattiene e subisce l'1-0.Nella ripresa il Corato entra forte e al 58' raddoppia: contropiede magistrale, D'Alba crossa, Chironi anticipa Falciano in uscita, Frappampina si avventa sul pallone vagante e da fuori fa 2-0, facendo esplodere di gioia il Coppi. Al 69' Fanelli viene espulso per somma di ammonizioni e in parità numerica il Molfetta ci prova, ma Loiodice è miracoloso in due occasioni, salvando risultato e tre punti.Corato batte Molfetta 2-0 e si avvicina a -3 dal quinto posto che vale la salvezza diretta, occupato dal Foggia Incedit, prossimo avversario neroverde.