Corato di scena a Bisceglie, la terna arbitrale

Prima partita ufficiale della stagione per la compagine neroverde

È stata designata la terna arbitrale per il match fra Bisceglie e Corato, in programma domenica 4 settembre allo stadio "Gustavo Ventura" e valido quale andata del primo turno della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza.La partità sarà diretta da Piergiorgio Lucanie, iscritto alla sezione Aia di Molfetta. Lo assisteranno Giuseppe Francesco Magnifico e Piergiacomo Palermo, entrambi provenienti dalla sezione di Bari. Fischio d'inizio fissato per le ore 15:30, ritorno al "Coppi" di Ruvo di Puglia domenica 11 settembre.