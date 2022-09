I neroverdi, nonostante le assenze, vanno subito in gol e non concedono nulla al Mola. Prima, meritatissima vittoria in campionato

La rete messa a segno da Ripanto dopo appena 5 minuti di gioco ha permesso al Corato di centrare la prima, meritata vittoria nel campionato di Eccellenza 2022-23.I neroverdi di misterhanno piegato l'Unione Sportiva Mola al termine di un match reso ancora più complicato, alla vigilia, dalle concomitanti indisponibilità di quattro calciatori senior fra squalificati e infortunati. L'ottimo spunto iniziale, coronato dal gol che ha deciso la contesa, ha confortato ancora una volta i sostenitori coratini a proposito del carattere di un gruppo che continua a crescere e vuole togliersi sempre maggiori soddisfazioni. Il Corato ha colpito anche una traversa nel corso del primo tempo.L'affermazione conquistata sul rettangolo del "Coppi" di Ruvo è valsa tre punti preziosi e ha riscattato lo stop della domenica precedente sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie, maturato in seguito alla doppia inferiorità numerica nel corso della ripresa. Una condotta molto attenta ha consentito questa volta al Corato di gestire la situazione con disinvoltura, soprattuto in fase di non possesso: poche le opportunità concesse agli avversari, segno di un'intesa che va delineandosi in modo sempre più marcato fra i reparti. Una squadra compatta e pronta a misurarsi con le inevitabili insidie della categoria, attesa nel prossimo turno dalla trasferta di Stornara sul campo del Real Siti.