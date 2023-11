Corato, terzo successo di fila: al Coppi regolata la Molfetta Sportiva per 2-1

Serve un gol del subentrato Pellegrini al Corato, per superare la Molfetta Sportiva con il punteggio di 2-1 e firmare la terza vittoria consecutiva, che proietta i neroverdi a soli due punti dalla salvezza diretta.Nonostante la classifica deficitaria, i biancorossi si sono mostrati squadra ordinata e non semplice da affrontare, in quanto gli undici di Patron Lanza hanno stazionato per 90' nella propria trequarti, intasando ogni linea di passaggio e rendendo complicato il compito di Santoro e compagni.LA PARTITA:Loseto e Frappampina sono le novità di Doudou dal primo minuto, a discapito di Somma e Rubini. Gli ospiti si affidano ad un 4-3-2-1 con Stancarone e Dentico alle spalle della boa Diarra. Parte forte il Corato e di fatto al primo squillo passa: Minuto 8, Lorusso protegge palla, ingenuo Daniele che lo atterra da tergo: calcio di rigore. Dal dischetto Cianci non sbaglia e sigla il secondo centro in campionato. Al 12' però sull'unica azione ospite del primo tempo, Molfetta impatta: corner dalla destra ben battuto, Daniele anticipa di testa difensori e portiere siglando l'1-1. La reazione del Corato è veemente: Cianci sfiora l'Eurogol con una rovesciata (16'), Frappampina e Dispoto provano la soluzione da fuori, con l'area intasata, ma senza esiti felici. I neroverdi stazionano in maniera costante nella metà campo avversaria, ma peccano talvolta in errori tecnici: nonostante ciò, le occasioni fioccano: al 31' Fanelli impegna da fuori Perrini, che si rifugia in corner, tre minuti dopo è Lorusso a certificare i riflessi dell'estremo molfettese. Prima del riposo altre due chances: Brandonisio prepara bene ma conclude debolmente (41'), la punizione di Loseto viene neutralizzata dai pugni di Perrini.Il secondo tempo si apre con l'assalto neroverde all'arma bianca, ma Loseto, Fanelli, Santoro e soprattutto Lorusso ci vanno solo vicino, tutto nei primi 7'. Con il Corato tutto in avanti, c'è il rischio di prestare il fianco agli avversari e così accade al minuto 9, allorquando Dentico supera con un diagonale Loiodice, ma non trova lo specchio di poco. I neroverdi fanno girare molto la palla senza esito, allora Doudou cambia: dentro Pellegrini, fuori Cianci. Le azioni pericolose si fanno meno frequenti, ci provano Brandonisio al 21' e Pellegrini al 29' ma senza successo. Al 34' Bonasia in contropiede fa tremare il Coppi, ma Loiodice ci mette i guantoni. Due minuti dopo ecco l'episodio che indirizza definitivamente il match: tiro di Lorusso, deviazione di un difensore che mette in porta Pellegrini, che come un falco si avventa sul pallone e trafigge Perrini per il 2-1 che fa esplodere la gioia dei tifosi neroverdi. Al 38' ci sarebbe la possibilità del tris, ma la squadra di casa fallisce un contropiede tre contro uno. Le ultime emozioni sono un tiro da fuori di Caruso, palla alta e una punizione di Somma con lo stesso esito. Corato batte Molfetta 2-1.Tre punti di platino per i neroverdi che conquistano un altro scontro salvezza e si sbloccano in casa. La vittoria di ieri consente alla squadra di mister Doudou di agganciare il gruppone a 10 punti, approfittando del pari tra Borgorosso e San Marco e delle sconfitte di Foggia Incedit e Polimnia. La salvezza diretta è ora a soli due passi, ma domenica la sfida in casa dell'Unione Bisceglie è di quelle molto, molto complicate.