Distanti ma uniti, la palla ovale che supera le barriere dello spazio

"Distanti ma uniti!" è il messaggio di sensibilizzazione che la Corgom ASD Rugby Corato lancia per promuovere l'iniziativa mediatica indetta dalla Federazione Italiana Rugby.Il Gioco del Rugby a pochi giorni dall'inizio della fase 2 delle misure anti CoVid-19 torna in prima linea nell'incentivare un comportamento eticamente responsabile durante l'emergenza che ilPaese sta attraversando.La sospensione definitiva delle attività della stagione 2019-2020 da parte della FIR, prima tra le Federazioni a prendere tale misura straordinaria, è l'immediata risposta a questa sfida sanitaria.Attraverso il video, collage fatto dagli atleti della Corgom ASD Rugby Corato nell'atto del passaggio della palla, lo sport ovale si riafferma come promotore dei valori della solidarietà e del rispetto delle regole.Il video vuole essere veicolo attraverso un pallone che viaggia di mano in mano oltre le barriere imposte dal lockdown di condivisione e unione nonostante la distanza, e del sacrificio di una sospensione tanto incidente sul singolo e sulla collettività, simbolicamente rappresentato, in assenza di una palla ovale anche da oggetti presenti in casa che con creatività sono adattati a questo ruolo.La palla ovale, vera protagonista del montaggio, in questo tempo sospeso non si ferma, nonostante la forzata immobilità continua a connettere attraverso una passione, è una palla che nonostante il gioco sia fermo non si lascia morire, che rivendica a sé la grazia di un volo che percuote la speranza di tutti.