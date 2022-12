Buona partecipazione all'evento "Andiamo in meta" del Rugby Corato

In occasione dell'evento "Andiamo in meta", lo scorso 17 dicembre, 30 ragazzi vestiti da Babbo Natale si sono divertiti colorando di rosso piazza Cesare Battisti a Corato, praticando lo sport che più amano.L'appuntamento promosso dall'Asd Corgom Rugby Corato, incluso nella rassegna natalizia "Dedicato" organizzata dal Comune di Corato, ha consentito ai piccoli rugbisti di attirare altri bambini (e genitori) nell'ambito dell'ennesima occasione di diffusione della palla ovale sul territorio. Tanti i bambini dai 7 ai 13 anni che si sono affacciati per la prima volta, affascinati dalla palla ovale, affollando la piazza per ben tre ore. L'Asd Corgom Rugby Corato ha ancora una volta permesso ai bambini di scoprire la genuinità della disciplina nella loro città.La società ha ringraziato in particolar modo l'amministrazione comunale, l'assessore allo sport Beniamino Marcone e tutti i genitori che hanno fornito il loro contribuito sostenendo i più piccoli.