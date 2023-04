I lupacchiotti del rugby Corato vincono e si divertono

Domenica 16 Aprile si è disputata una giornata all'insegna del Rugby, che ha visto i giovani lupi dell'ASD Corgom Rugby Corato protagonisti di numerose vittorie.Allo stadio comunale Gustavo Ventura, Corato, Bisceglie e Monopoli nelle categorie, Under 7, Under 9 under 11 e Under 13, hanno schierato i loro giovani più promettenti facendoli scontrare in varie partite.I Lupacchiotti, guidati dai coach Damiano De Chirico e Antonio Bove, che quest'ultimo li definisce "piccoli grandi guerrieri", vincono tutti i match divertendosi con la palla ovale.Prossima partita Il 30 Aprile, allo stadio comunale Pacevecchia a Benevento si terra un raggruppamento, dove avranno modo di continuare ad esprimere la loro determinazione contro il Benevento e altre squadre Campane.Il Mini Rugby a Corato cresce, l'ASD Corgom Rugby Corato investe nel futuro di questi ragazzi facendoli divertire e insegnandoli i valori di questo sport.