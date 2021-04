Domenica Mountain Bike a Corato per la 1^ XCO Bosco Cecibizzo

Per il Team Eurobike è il momento di mettere in campo le doti logistiche per l'imminente "1^ XCO Bosco Cecibizzo" che renderà nuovamente protagonista la città di Corato nel panorama nazionale della Mountain Bike.Organizzato in seno alla Federazione Ciclistica Italiana dal Team Eurobike guidato da Maurizio Carrer, l'evento di Cross Country Olimpico vedrà partenza e arrivo presso la masseria Cecibizzo della famiglia Gammariello (41°04'10.1"N 16°21'16.0"E), con un percorso completamente sterrato di 10,6 km da ripetere tre volte nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Le categorie giovanili Esordienti ed Allievi si sfideranno invece su 3 giri di una variante del circuito, ridotto a 5 km. Caratterizzato dall'elevato tasso tecnico e da brevi ma intese salite, il percorso della corsa ( visibile qui ) alternerà la copertura del rimboschimento di conifere del Cecibizzo con pascoli, querceto e un giovanissimo mandorleto, in un continuo saliscendi che metterà a dura prova fiato e muscoli degli atleti.Osservate speciali le discese, ma anche il tratto finale del circuito, che dopo una lunga picchiata prevede un'improvvisa svolta a sinistra e l'arrivo su una rampa in salita con picco massimo al 17%. Lo spettacolo è decisamente assicurato e la gara si preannuncia imprevedibile per via anche delle insidie nascoste nell'ostico terreno murgiano.Le iscrizioni sono aperte presso il portale federale "Fattore K" all'ID 156069 e sono gratuite per le categorie agonistiche e giovanili, mentre per i master si applicherà la tariffa consueta.Cronometraggio affidato ai pugliesi di ICRON. La gara è autorizzata dalle autorità territoriali in quanto ritenuta dal CONI di interesse nazionale; sarà tappa del Corgom Vipal Challenge XCO Puglia e sarà svolta rigorosamente a porte chiuse, in ossequio alle restrizioni anti-contagio. Non sarà quindi ammesso pubblico e i presenti autorizzati (tecnici, accompagnatori e atleti) dovranno sottoporsi all'ormai consolidato protocollo di controllo: verifica della temperatura, consegna delle autocertificazioni, possesso dei DPI individuali (che gli atleti potranno rimuovere solo a un minuto dalla partenza). Già 160 i pre-iscritti alla gara.Partenza alle ore 9:30 per la gara sul circuito lungo (al massimo 1h15' la durata della corsa). A seguire, alle 11:00, lo start della gara giovanile. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 13:00 con le premiazioni dei primi tre classificati di ciascuna categoria.La 1^ XCO Bosco Cecibizzo sarà, da parte del Team Bike Terenzi-Eurobike, occasione gradita per ringraziare simbolicamente tutto il meraviglioso popolo del ciclismo e dello sport che si è stretto attorno a un membro dello staff vigliaccamente derubato della sua attrezzatura fotografica di lavoro. Grazie all'affetto e al sostegno di tantissimi si ripartirà molto presto, perché la cattiveria sia sempre battuta, in fuga solitaria e per distacco, dalla bellezza.