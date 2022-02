Il Puglia MTB Challenge pronto a ripartire con una tappa anche a Corato

Bari 11 tappe (20 febbraio Ruvo di Puglia XCP, 27 febbraio Coreggia di Alberobello XCP, 06 marzo Alberobello cronocoppie, 27 marzo Mariotto di Bitonto XCP, 10 aprile Corato XCP , 01 maggio Monopoli, 05 giugno Santeramo in Colle, 12 giugno Acquaviva delle Fonti, 10 luglio Rovo di Puglia notturna, 17 luglio Noci notturna, 02 ottobre Altamura)

Lecce 1 tappa (13 marzo Maglie).

Foggia 3 tappe (08 maggio Biccari XCM, 26 giugno Monte Sant'Angelo, 04 settembre Biccari).

Brindisi 2 tappe (18 giugno Francavilla Fontana, 31 luglio Villa Castelli notturna).

Taranto 4 tappe (03 aprile Martina Franca XCP/XCM, 29 maggio Martina Franca, 30 luglio Massafra notturna, 11 settembre Laterza).

In origine lo scopo era ridare vigore in Puglia alla disciplina olimpica per eccellenza nel campo del ciclismo in mountain bike, il cross country. Tre edizioni in crescendo per il Puglia Challenge, la creatura di Mimmo del Vecchio, coordinatore regionale del fuoristrada in seno alla Federazione Ciclistica Italiana, culminate con il record di consensi e di tappe (ben 17) nella stagione appena trascorsa.L'edizione 2022 parte il 20 febbraio da Ruvo di Puglia e si conclude sulla Murgia di Altamura il 2 ottobre e si propone di battere ogni record: saranno infatti ben 24 le giornate di gara che interesseranno l'intera Puglia degli sterrati. Non più solo cross country olimpico a circuito, ma anche mediofondo – ovvero gare in linea – criterium notturni nei più suggestivi centri storici della Regione e una specialissima cronometro a coppie, che varrà come prova jolly con lo stesso punteggio per tutti i classificati.Un ventaglio di scelte davvero ampio per la vasta platea di praticanti del ciclismo in fuoristrada nel Tacco dello Stivale, coinvolgendo sia le categorie giovanili (Esordienti e Allievi) che quelle agonistiche (Juniores, Under, Elite) come anche quelle amatoriali.La famiglia degli organizzatori sotto il marchio Puglia Challenge si è allargata facendo spazio alle new entry, annoverando quindi tra gli promotori il Team All Bike (Ruvo di Puglia), la Spes (Alberobello), il Team Eracle (Alberobello), Maglie Bike, Oroverde Bitonto, Team Bike Martina Franca,NRG Bike (Monopoli), Polisportiva Gaetano Cavallaro (Bisceglie), MTB Puglia (Foggia), New Bike Andria, Murgia Bike Santeramo, GC Fausto Coppi (Acquaviva delle Fonti), Team Fuorisoglia (Francavilla Fontana), MTB Monte Sant'Angelo, Avis Bike Ruvo, MTB Bikers Noci, Canusium Bike (Canosa), GS Pedale Massafra, Ciclo Team Laerte (Laterza), MMTB Martina Franca e Freedom Cycling Team (Altamura). Ben 22 sodalizi sportivi coesi per garantire agli atleti pugliesi un 2022 ciclistico sempre ricco di impagabili emozioni.«Avremo una stagione davvero ricca, perché si è compreso che solo facendo sistema e applicando lo stesso stile e lo stesso protocollo si crea una identità forte e riconosciuta, come quella del Challenge Puglia che in questi anni è cresciuto e si è fortificato, garantendo spettacolo in primavera, estate e autunno - ha commentatocon la bici nel cuore da oltre 40 anni, che quest'anno darà un valore aggiunto alla gestione del circuito con la sua neonata società di coordinamento "ASD PUGLIA CHALLENGE" - Il mese di luglio lo dedicheremo poi ai criterium serali, che danno spettacolo nei centri storici, nel momento di massimo picco del turismo extraregionale. Ringrazio le società che aderiscono al nostro progetto, quelle che hanno rinnovato la fiducia e quelli che ce la accordano per la prima volta, e ringrazio gli sponsor che si stanno avvicinando al Challenge mettendo a disposizione risorse per sì che i ragazzi abbiano il giusto riconoscimento alla fine di una impegnativa stagione».Stretta e lunga, la Puglia offre scenari ciclistici davvero variegati: dalle pendenze di montagna in Daunia e sul Gargano alle tecniche rocce della calcarea murgia passando per il fascino dei centri storici e gli strapiombi sul mare salentino, toccando luoghi di grande fascino per cultura, storia, architettura, natura e paesaggio.Non a caso tutte le sei province pugliesi ospiteranno almeno una prova del Challenge Puglia, secondo questa suddivisione territoriale:Trattandosi della specialità olimpica, i percorsi di gara della specialità Cross Country e notturne (XCO) prevedranno un circuito dai 4 ai 6 km da ripetere più volte, denso di contenuti tecnici di elevata spettacolarità.Per ogni tappa saranno previste due gare distinte: una dedicata alle categorie agonistiche e amatoriali sulla distanza massima di 1h e 30' di gara, ovvero per · Juniores M/F; · OPEN (Élite e Under M/F); · Master junior M/F · Élite Sport · Master 1-2-3-4-5-6-7-8 · Master Woman (unica) e una riservata alle categorie giovanili con durata massima di 40', dedicata cioè a · Esordienti 1° anno M/F; · Esordienti 2° anno M/F; · Allievi 1° anno M/F; · Allievi 2° anno M/F.Per le gare in linea, ovvero le mediofondo, note in gergo tecnico come Cross Country Point to Point (sigla XCP), la distanza va da un minimo di 30 km a un massimo di 60 km. Oltre i 60 km sono classificate come "Marathon", sigla XCM.Il Challenge Puglia XCP (Mediofondo) entra a far parte del novero dei migliori circuiti d'Italia. Il 23 ottobre a Castro (Le) si terrà la finalissima tra i trofei d'Italia, denominata XLEGEND (ispirata alle passate esperienze dell'All Star e). I primi 5 di categoria del Challenge Puglia avranno la possibilità di conquistare l'ambita maglia.Il Challenge Puglia è pronto per cominciare la sua cavalcata ciclistica nella splendida Puglia: il 20 febbraio la prima bandierina a scacchi si abbasserà in quel di Ruvo di Puglia.